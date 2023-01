Instan a acudir sólo a balnearios habilitados para no correr riesgos

lunes 09 de enero de 2023 | 6:04hs.

En la primera semana del año, los balnearios de Posadas se vieron repletos de personas que disfrutaban del entorno natural para pasar el día refrescándose. Así también, se aprovecha el río para pasear en lancha o salir a remar. Desde el municipio detallaron que el ingreso a las aguas va desde las 8 hasta las 19 de lunes a domingo, dado que en esa franja horaria hay guardavidas que pueden socorrer ante una emergencia. Este y el correcto boyado son dos requisitos obligaorios para que los vecinos utilicen el espacio.



“Siempre decimos que vayan a lugares que estén habilitados por los organismos competentes porque, a veces, tiramos arena o ponemos quinchos y se cree que es balneario y, desde el borde de la playa a río adentro, no sabemos lo que hay; puede haber pozos o ramas, algún elemento que hace peligrosa la playa”, advirtió el director de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi, en diálogo con El Territorio.



A su vez, indicó que la línea de emergencias es la 106, aunque también llamando al 911 se hace el contacto con Prefectura. En ese marco, definió que “un balneario es un sector que está tanto en tierra como en agua, y es apto para el disfrute de la persona porque está limitado por un boyado para dar seguridad y contención, con un guardavidas presente”.



A priori, remarcó que “el guardavidas no está de niñero, el adulto tiene que estar siempre a un brazo de distancia del menor cuando ingresa al agua”.



Asimismo, aconsejó que, ante la visita a un balneario desconocido, lo ideal es consultar con el guardavidas o gente de la zona sobre posibles lugares peligrosos.



“En niños se recomienda orientarlos porque ellos jugando no se dan cuenta y avanzan, y cuando se dan vuelta, todos tienen la misma sombrilla que sus papás. Cuando se ubican, que sepan encontrar el mangrullo del guardavidas y direccionen hacia dónde se ubica la familia”, añadió Bacigalupi.



Entre sugerencias, hizo hincapié en no confiarse plenamente de elementos de flotación “que dan una sensación de seguridad”. Además solicitó realizar una correcta hidratación y aplicar el bloqueador solar cada dos horas.



Por otra parte, el director de Seguridad Acuática hizo referencia a kayaks, piraguas y tablas. “Antes de comprar o sacar la embarcación, hay que consultar y tomar un par de clases; casi todos los clubes tienen escuelas de adultos. En el caso de canotaje, pasan por varias embarcaciones aprendiendo a usar el salvavidas, cómo autorrescatarse y los lugares de navegación. Son cosas que ayudan a la seguridad en sí”, dijo.

La recomendación es no navegar sólo en aguas abiertas.

Siguiendo esa línea, señaló que se deben tener en cuenta las habilidades de cada persona para saber cuántas horas puede remar.



“Hay que tratar de no salir solos. En los clubes se anota en los libros de rol el tipo de embarcación, la hora a la que uno sale, la navegación aproximada al lugar y el regreso. Eso nos ayuda, en caso de un accidente, a poder ir a buscar en ese sector en forma inmediata”, explicó.



Cuerpo de guardavidas

Según afirmó Renzo Romero, director general de Deportes de la Municipalidad capitalina, a este medio, Posadas tiene un plantel de 28 guardavidas, quince de los cuales están asignados a Costa Sur y el resto a El Brete. Así, se planea que esta temporada de verano las playas estén habilitadas de 8 a 19, con al menos tres guardavidas en cada playa durante las primeras dos horas.



Con el transcurrir del día, se irán sumando los demás para contar con la mayor cantidad de ellos de guardia en los horarios pico, que se dan por la tarde.



En la provincia rige la Ley de Seguridad Acuática, la que se establece que debe haber “un guardavidas por cada 40 metros de extensión en la zona en que la afluencia del público exceda las 80 personas”, aunque son pocos los municipios adheridos.



Por otra parte, en eventos públicos acuáticos, sean competencias deportivas o no, debe implementarse un guardavidas por cada ocho participantes.



En la primera semana del año, la asistencia a balnearios fue masiva y el mayor número de personas se concentró en la Costa Sur, por ser la playa más grande de la capital misionera.



Por lo general, asisten a El Brete unas 5.000 personas los fines de semana, mientras que en el Acceso Sur la cantidad crece a 8.000 personas.



En el verano, en días hábiles, la cifra se mantiene en unas 2.000 personas.



Se estima en las fiestas se dio un pico de asistencia en la que ambos balnearios capitalinos tuvieron unos 20 mil asistentes.

Temporada a pleno en Ituzaingó

La ciudad correntina de Ituzaingó registra, desde que comenzó el año, un número importante de turistas que la visitan y llegan de distintos puntos de la región.



La ciudad recibió a visitantes, fundamentalmente de la vecina provincia de Misiones, como es costumbre, y también de otras lugares, especialmente Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Brasil y Paraguay.



Con las altas temperaturas del fin de semana último, las playas fueron los más elegidos en la ciudad. De esta forma los turistas pudieron disfrutar de los más de 30 kilómetros de arena que ofrece su balneario.



En diálogo con El Territorio Amelia Ramírez, secretaria de Turismo de la localidad, señaló que “el jueves cuando realizábamos el relevamiento de ocupación hotelera anual y temporal ya teníamos un 92%. Así que esperábamos que el fin de semana, más con estos calores, la gente elija un destino de playa y así fue, Ituzaingó tuvo todos los alojamientos ocupados”.



Ramírez destacó que en el sector playas “todos los paradores habilitados estuvieron con muchísima gente, nosotros como Municipio, hicimos una actividad en una de las playas, la conocida como la Marcelina cuyo parador se llama Holy. Allí se presentó el carnaval de Ituzaingó”.



Durante la presentación, actuaron la batería de Samboyeré, la agrupación Brillo de Luna, y las comparsas Itu Porá y Auténticos.



Además, en el evento, se regalaron algunas entradas y se promocionó el evento que comienza el próximo fin de semana, convirtiéndose en la primera ciudad correntina en iniciar los carnavales 2023.



Por último, la funcionaria destacó las constante visitas y consultas al espacio de informes turísticos, en busca de información sobre las actividades y prestadores de servicios que existen la ciudad balnearia.

Con la información de corresponsalía Ituzaingó, Corrientes