El FdT encara la carrera electoral y el juicio político a la Corte

lunes 09 de enero de 2023 | 6:02hs.

Los diferentes espacios que componen el Frente de Todos (FdT) comenzaron a insinuar en la primera semana del año sus movimientos iniciales en la carrera electoral rumbo a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del 2023, en un contexto signado por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impulsa el presidente Alberto Fernández junto a un grupo de gobernadores.



Luego de las celebraciones continuadas por la victoria en el Mundial de fútbol de Qatar y las fiestas de fin de año, la coalición oficialista no tuvo descanso y arrancó el 2023 con acciones de los diferentes espacios en la costa atlántica, donde ya se inició la temporada veraniega con altos niveles de ocupación, lo que es una buena señal de la recuperación económica para el oficialismo.



Las reuniones informales, las fotos, las recorridas y la visita a la playa no son una excepción en esta primera semana de enero, pero la disputa con la Corte y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se tomaron vacaciones.



En este contexto, el presidente Alberto Fernández encabezó el jueves por la tarde un encuentro en el complejo bonaerense de Chapadmalal con funcionarios, intendentes y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.



El objetivo fue el mismo que tuvo el encuentro que se celebró el martes en Casa Rosada, donde el Jefe de Estado instó a los mandatarios provinciales que concurrieron a abroquelarse e impulsar el proceso de remoción a la Corte Suprema.



El comienzo de año para el presidente y otros varios dirigentes del FdT incluyó un viaje relámpago el 1 de enero a Brasil para asistir a la asunción del tercer período presidencial de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.



En un vertiginoso inicio del año electoral, mientras publicaba por Twitter una carta abierta a los argentinos para anunciar el pedido de juicio político, el Fernández aseguraba desde Brasil que “el Frente de Todos es absolutamente competitivo”.



“Estoy seguro de que nos va a ir bien en las elecciones. Los que somos parte del Frente tenemos que entender que nuestra unidad es primordial. Para poder ganar tenemos que estar unidos, ver como saldamos nuestras diferencias de forma civilizada y democrática y animarnos a entender que tenemos un enorme desafío. Todo el esfuerzo que hicimos en estos cuatro años no debe perderse para que vuelvan los mismos que causaron los problemas que nosotros resolvimos”, apuntó.



Tras anunciar el jueves pasado desde Mar del Plata la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños y adolescentes sin cuidados parentales, se trasladó Fernández a Chapadmalal, donde permanecerá hoy.



En la reunión que el mandatario mantuvo en el complejo turístico asistieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; la titular de Anses, Fernanda Raverta.



También dijeron presentes los intendentes Lucas Ghi (Morón), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Julio César Marini (Benito Juárez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Roxana Sotelo (Monte hermoso) y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros.



En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, arrancó el 2023 en El Calafate, desde donde volvió a señalar en las redes sociales la resistencia de los tribunales de Comodoro Py a investigar el intento de magnicidio que sufrió en septiembre pasado.



“¿Entendés por qué en Comodoro Py no se investiga a fondo el intento de magnicidio?”, preguntó Fernández de Kirchner en posteo publicado en la red social Twitter, en el cual compartió una nota del diario Página/12.



Pese a que las actividades de la Vicepresidenta estuvieron alejadas de cualquier signo de movimientos previos a la campaña electoral, dirigentes del círculo íntimo alentaron el denominado “operativo clamor” para que la vicepresidenta revierta su postura de no ser candidata en 2023.



En medio de estos movimientos previos a la carrera electoral, el pedido de juicio político a la Corte abrió una nueva diferencia entre los gobernadores peronistas y los provinciales que son puntales en el armado del FdT.



De los gobernadores que integran la Liga, 14 firmaron el comunicado de Casa Rosada que criticó el 22 de diciembre el fallo de la Corte a favor de la Ciudad por la coparticipación, y se apartaron los mandatarios Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta), mientras que Oscar Herrera Ahuad (Misiones) firmó otro comunicado.