Peter Gabriel volvió con un nuevo single

lunes 09 de enero de 2023 | 6:00hs.

Finalmente, Peter Gabriel está de vuelta con nueva música.



Se estrenó ‘Panopticom’, primer aviso de “i/o”, su próximo álbum de estudio, el primero con material original desde “Up”, editado hace poco más de veinte años. En el track participan ilustres como Brian Eno, David Rhodes, Manu Katché y Tony Levin.



“Se basa en una idea en la que he estado trabajando para iniciar la creación de un globo de datos accesible infinitamente ampliable:



El Panopticom”, comentó el ex Genesis sobre la canción, que compuso y produjo en los estudios Real World -de su propiedad- y The Beehive. “Algo de lo que estoy escribiendo esta vez es la idea de que parecemos increíblemente capaces de destruir el planeta que nos vio nacer y que, a menos que encontremos formas de reconectarnos con la naturaleza y con el mundo natural, vamos a perder mucho”, agregó el músico.



Todavía no hay mayores detalles sobre el esperado lanzamiento de “i/o”. Mientras tanto, celebramos la llegada de ‘Panopticom’, que puedes escuchar a continuación.