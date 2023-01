Tiempo para potenciar el disfrute

domingo 08 de enero de 2023 | 11:30hs.

Las vacaciones representan un alivio y un descanso de un largo año de trabajo. A duras penas, se llega al muy ansiado verano y esos días libres se convierten en una vía de escape a esa rutina diaria en la que cuesta conciliar lo laboral con el resto de las facetas de la vida.

Algunos programan viajes, otros se quedan a descansar en casa, otros visitan familiares y amigos; cada persona y familia planifica sus días libres de la mejor manera posible, teniendo en cuenta algunos factores como el tiempo, la economía del hogar y más.

Ahora bien, a veces olvidamos el verdadero sentido que tienen estos días y nos guiamos por la emoción de disfrutar y hacer muchos planes, terminando las vacaciones más agotados que al inicio, con solo la mitad de la lista cumplida o bien, con ninguna propuesta tachada de la lista a excepción de dormir; lo que desencadena el efecto contrario al significado de vacacionar, despertando frustración, desinterés y agotamiento.

Por eso, tener en cuenta que estos tiempos deben tener como premisa la desconexión exitosa y una reconexión con el tiempo de ocio y disfrute es muy importante.

Es que todos necesitamos un tiempo de reposo. El período adecuado de descanso favorece a aumentar los niveles de productividad, de enfoque, de concentración. Entonces, es importante que no solo nos tomemos ese período sino también lo disfrutemos.

“Estar de vacaciones implica el hecho de que tenemos más tiempo libre que en días de trabajo y eso nos proporciona un período de descanso que es importante para nuestro organismo por muchas razones. Nos permite relajarnos, desestresarnos, distendernos de todo el cansancio acumulado”, comenzó explicando la psicóloga Fátima Santa Clara, en diálogo con El Territorio.

“También nos posibilita enfocar nuestra atención en otros tipos de actividades como el ocio y la distracción, todas propuestas muy vinculadas con un interés personal ligado al placer y el disfrute. Por eso, no solo es importante que nos tomemos este período sino también que aprendamos a disfrutarlo”, agregó.

Disfrutar del tiempo libre

En ese sentido, la organización y planificación, así como también el respeto de ciertos hábitos cotidianos son pilares fundamentales a la hora de tomar conciencia del tiempo libre y utilizarlos productivamente.

“Gestionar el tiempo es primordial porque eso también nos permite saber qué queremos hacer en esos días y nos ayuda a ir seleccionando y descartando actividades, eligiendo algunas sobre otras, entendiendo que no hay tiempo para hacer absolutamente todo. Esta gestión nos ayuda a no terminar las vacaciones frustrados por no llegar con todo lo que queríamos, sino aprovechar el tiempo para hacer y disfrutar de aquello que priorizamos”, explicó por su parte la coach Beatriz Martínez, destacando que muchas veces nos estresamos más en este tiempo y lo ocupamos para todo lo contrario a su real finalidad.

“No se trata solamente de que en vacaciones viajemos, sino de que sea un período de descanso. La forma que cada uno encuentre o tenga y pueda gestionar para relajarse y ocupar ese tiempo va a ser diferente y única para cada persona”, destacó por su parte la psicóloga, haciendo hincapié en que las necesidades y elecciones de disfrute son muy personales.

Por otro lado, también es una buena opción implementar unas minis vacaciones durante el año, “ya sea en mis días de franco o de fines de semana para poder ir realizando aquellas actividades que me gustarían, para experimentar lo que quiero, lo que deseo a lo largo del año, en pequeños momentos”, puntualizó Martínez. “Es que dejar todo para hacer en esos únicos quince días de vacaciones al año no servirá de mucho porque se terminarán convirtiendo en quince días para suplantar todo lo que no hice en los 365 anteriores”, agregó, destacando la importancia de gestionar los tiempos durante todo el año.

Planificar con flexibilidad

Ahora bien, “no nos alborotemos programando todo exhaustivamente. Está bueno llevar adelante hábitos y organización, pero también es importante, sobre todo en estos tiempos en los que hay mayor libertad horaria, poner en juego la flexibilidad y adaptación”, deslizó Santa Clara.

Asimismo, “mantener ciertos hábitos es importante. Si bien, hay mayor flexibilidad para el relaje y descanso, también es importante sostener rutinas como las horas de sueño, la hora a la que vamos a dormir, el comer sano y más. Son todas cuestiones que se ven un poco alteradas en vacaciones, porque hay más relaje. Debemos encontrar un equilibrio”, apuntó.

Así, dependiendo del tiempo a vacacionar, el factor económico y, sobre todo, lo que se decida priorizar, cada persona debería disfrutar de las vacaciones a su manera.

Algunos aprovecharán el tiempo libre para conectar con uno mismo o implementar pasatiempos y actividades que generalmente en el día a día se dejan de lado, como leer un libro, salir en andar en bicicleta, disfrutar de un día de camping, entre otras propuestas que una vez habituadas podrán seguir manteniéndose en días laborales, como hábitos saludables que se incorporan a la rutina diaria.

Otros, en tanto, aprovechan esos días para reforzar vínculos y reconectar con familiares y amigos, potenciando las actividades al aire libre y disfrutando del tiempo compartido, reconectando con los seres queridos y potenciando la socialización, otro eje importante a tener en cuenta.

También están aquellos que desean viajar, aprovechando el tiempo para conocer nuevos lugares y escenarios o incluso quienes deciden quedarse en casa, poner todo en orden, dormir y disfrutar del tiempo en casa.

Lo cierto es que cada quien debería disfrutar a su manera; ahora, lo importante es identificar y utilizar este tiempo para realmente optimizar el disfrute.

El objetivo principal se centra entonces en salirnos del modo automático, “tomar el compromiso de vivir el momento, y disfrutar al máximo”.