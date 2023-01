El Paraná y un abanico de alternativas para la natación en aguas abiertas

domingo 08 de enero de 2023 | 6:05hs.

Para despuntar el vicio, como se dice, el grupo Travesías Acuáticas se junta religiosamente los sábados para hacer un circuito de aguas abiertas frente a la playa de Costanera Sur en Miguel Lanús.

Amantes de la natación, el deporte en general y la naturaleza, se van sumando en cada encuentro y es una alternativa para quienes quieran vivir la experiencia de dar brazadas en el río y estar acompañados, ya que el grupo se basa en el respeto y la amistad, en un marco de recreación absoluta y de manera gratuita.

“Estamos a full, somos muchos, ya hicimos dos bajadas -aguas abajo- con 12 y 13 participantes, en cada una de ellas, de 5 kilómetros”, destacó contento el profesor Rafael Larraburu, uno de los impulsores del grupo.

Es que Rafa y Valeria Schuster fueron los primeros en juntarse y salir a nadar en aguas abiertas. “Los dos entrenamos en la pileta del Capri y en septiembre del año 2020, cuando comenzó el calor, empezamos a nadar en El Brete y en noviembre se acopló Jorge Celano y nos dijo para ir a nadar frente a La Mansa -en la playa de Miguel Lanús-. Después ya se fueron sumando y sumando y ahora somos un hermoso grupo, una familia”, detalló el profe.

Además, de las novedosas bajadas, el grupo hace circuitos frente a la playa de Costa Sur y entrena con triatlones para los que quieran incursionar en el deporte combinado, en un espacio ideal debido al poco movimiento que hay los sábados bien temprano en la zona.

“Después competimos en las pruebas de TriMisiones, pero hacemos unos triatlones chiquitos a modo de entrenamiento y los que sólo quieren nadar también lo hacen, la idea es juntarnos a hacer deporte. El grupo es sólo de encuentros”, señaló Larraburu.

Travesías acuáticas es además un grupo compuesto por integrantes que llegan desde Oberá y Apóstoles, sumados a los posadeños que los esperan cada sábado, o algún feriado, para hacer lo que más les gusta: dar brazadas en el Paraná.

Ayer a las 7.30 una vez más hubo día de encuentro frente a Costa Sur y de a poco fueron llegando los nadadores con sus torpedos -elemento obligatorio para nadar- y fue nuevamente una fiesta. “ Vinieron los chicos de Oberá con la profe Carolina Seewald, más nadadores de Apóstoles, estuvo lindo”, resaltó Larraburu.

Lo próximo será una bajada de 10 kilómetros entre Costa Sur y El Brete. “Estamos organizando y juntando todos los requisitos que nos pide Prefectura para hacer el recorrido como lo hacemos siempre, porque en cada encuentro tenemos todos los elementos de seguridad y piraguas de apoyo”, describió el profe. El grupo se compone de nadadores de todas las edades, “todos somos amantes de la natación. Hay ex nadadores, personas aficionadas al agua y madres o padres de ex nadadores”, explicó Rafa. El único requisito para sumarse es saber nadar, ya que no es un grupo para aprender a hacerlo, sino de acompañamiento en entrenamiento y de buena camaradería.

