Piden prestar atención a las comidas en los viajes

domingo 08 de enero de 2023 | 6:04hs.

El armado de las valijas y los documentos para pasar las fronteras son dos de los elementos necesarios para pasar las fronteras a la hora de salir de vacaciones. Sin embargo, muchos olvidan cuestiones que tienen que ver con la salud del viajero.

En ese sentido, el médico infectólogo Gustavo Méndez que trabaja en el Hospital “Doctor Ramón Madariaga”, dio una serie de recomendaciones a tener en cuenta para tener unas vacaciones sin inconvenientes.

Vacunas, agua y alimentos seguros y lavado de manos son los temas que destacó para prevenir infecciones.

“La primera recomendación está relacionada con el lugar donde se va a viajar, si uno tiene planeado salir del país, es importante saber los requisitos de ingresos que piden, sobre todo los relacionados con vacunas, por ejemplo de Covid-19, fiebre amarilla, contra el sarampión, que pueden solicitar algunos países de la región, por lo que es importante tener actualizado el carnet de vacunas”, explicó.

En ese sentido, el especialista remarcó que “hay que recordar que luego de la aplicación de una vacuna deben pasar al menos de 10 a 14 días para que esta cumpla su efecto, que es estimular al sistema inmune y generar anticuerpos, esto es una condición muy importante para todo el grupo familiar que está incluido en el viaje a realizar”.

Por otro lado, el médico infectólogo se refirió al consumo de alimentos y bebidas seguras.

“Hay regiones donde es dudosa la calidad del agua por lo que recomendamos consumir agua embotellada y prestar atención a la forma de refrigerar esos líquidos, no usar hielo porque muchas veces están preparados con agua que no es potable, lo que puede generar cuadros de intoxicaciones, lo que se denomina diarrea del viajero, haciendo que las vacaciones no sean tan placenteras”.

Por último hizo mención a que “se debe consumir alimentos de lugares seguros, es decir que no sean de dudosa procedencia, realizar un adecuado lavado de manos antes de ingerir alguna comida”. Y averiguar si en el destino turístico existe algún brote infeccioso en curso.