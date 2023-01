Locura por Messi: un ciclista recorrió 1.003 km en honor a los partidos de su carrera

domingo 08 de enero de 2023 | 6:01hs.

La locura por Lionel Messi es un fenómeno mundial que traspasa la frontera Argentina. Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 se pudo destacar como a lo largo y ancho del planeta se deseaba que la selección argentina logre el cometido por el astro rosarino, y un claro ejemplo de ello fue Bangladesh, donde se desataron fervientes festejos luego de la vuelta olímpica de la Albiceleste. No obstante, la fiebre por el capitán argentino continúa en el país asiático: un ciclista recorrió 1.003 km en honor a los partidos de su carrera.

Se trata de Tammat Bil Khoar, de 23 años y oriundo de Gopalgonj, quien inició su travesía para homenajear al mejor jugador del mundo el 24 de diciembre del año pasado y pedaleó 1.003 kilómetros en 9 días, desde la ciudad de Teknaf, en el sur de Bangladesh, hasta Tentulia, en la frontera norte del país.

“El mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo”, dijo Tammat en diálogo con Télam y añadió: “Siempre creí en Messi y en el equipo, jugamos bien, se luchó y merecíamos ganar el Mundial”, como si se sintiera un argentino más.

“En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veía con la camiseta de Argentina me ayudaba, me daban alojamiento o comida”, reveló.