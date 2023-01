Vecinos padecen perdidas a consecuencia de la baja tensión en energía eléctrica

sábado 07 de enero de 2023 | 10:32hs.

El servicio de energía eléctrica, es un tema que aqueja a los sampedrinos desde hace muchos años. Si bien, en los últimos meses fueron varios los trabajos con el objetivo de mejorar el servicio, no resultan suficientes para que todos los usuarios reciban buena tensión. En un sector de Terciados Paraíso, vecinos dan cuenta de pérdidas a causa del problema.

Este tipo de inconvenientes pone en evidencia la necesidad de que se agilicen las obras, con las que fue beneficiada la localidad, entre ellas una planta generadora y una nueva línea de 33 mil kv. En el caso de la primera, la obra civil fue concluida, pero resta la instalación y puesta en marcha de los equipos.

En este caso, los damnificados han presentado el reclamo correspondiente y desde el distrito San Pedro de Energía de Misiones, brindaron algunas respuestas. Mientras tanto, en algunos comercios se sufren desperfectos en los equipos, mientras que otros no pueden trabajar, como por ejemplo un taller que esta a metros de la ruta nacional 14.

Fue su propietario, José Díaz Dos Santos, quien contó a El Territorio los problemas ocacioneados. "Hace un mes que estoy renegando con la luz, tuve que comprar un grupo electrógeno porque es imposible trabajar. Si tengo que desarmar una cubierta con la máquina o hacer un balanceo de un auto, tengo que usar el grupo. Compre un compresor más chiquito porque no tengo aire para calibrar una goma", afirmó.

En lo que respecta los daños en equipos, detalló que "se me quemaron dos veces los motores, no se puede seguir así, dan ganas de bajar las persianas. Vino Energía de Misiones y me cambiaron la fase, pero sigue el mismo problema, demasiado baja tensión".

Otro de las damnificados es un comerciante de la localidad que explicó que "hace 40 años que vivo acá, 20 que soy comerciante. Ya sufrimos mucho, así como se hacen asfaltos, también es un pedido encarecidamente que vean nuestra necesidad y tengamos buena luz. Pedimos para trabajar y crecer, no para estar al pedo" señaló Juan Martins, dueño de una despensa y carnicería ubicada sobre ruta provincial 21.

Según pudo saber este medio, una de las soluciones tiene que ver con la construcción de una nueva subestación; proyecto que ya se habría presentado ante las autoridades pertinentes.