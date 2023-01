Grave denuncia pública de un fan contra Wanda Nara en Punta del Este

sábado 07 de enero de 2023 | 6:00hs.

Una revolución es la que se generó este verano que recién comienza con la presencia de Wanda Nara, instalada junto con sus hijos en Laguna del Diario, Punta del Este. Por estos días disfruta en la playa en familia y por las noches suele concurrir a distintos eventos.

Pero no todo parece ser color de rosa. “Esto pasó y tiene que ver con Wanda y una supuesta agresión que recibió un fan”, comenzó informando Juan Etchegoyen en Mitre Live, para luego dar paso a la palabra del periodista Martín Lema, instalado en Uruguay. Según detalló, fue contactado por un vendedor de remeras que se encontraba pintando una casa en la zona de José Ignacio y allí se encuentra a Wanda Nara a quien le solicita sacarse una foto juntos, ya que él admira a L-Gante. “Para él Wanda es como una genia, pero ella lo mira de pies a cabeza y le dice ‘con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto con vos, y se fue riendo”.

Según sus declaraciones, el pintor agregó: “Yo solo le pedía una foto para tenerla de recuerdo, pero me vio y me contestó que no me daba la foto porque tenía pinta de plancha, y se fue. Me sorprendió la actitud que tuvo, no imaginé que fuera una persona así”.