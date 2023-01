Día cinco por el juicio de Fernando Báez Sosa: qué testigos declararán en esta jornada

El comisario Lucio Pintos contó que ya habían visto a los acusados por las cámaras del boliche y del supermercado chino por lo que los estaban buscando en la zona. "A las 10 de la mañana me quedo solo en el final de una calle. La empleada del hostel (Andrea Ranno) me dijo: 'Yo hace 14 años estoy acá, escucho si entran o salen del bosque por sus voces. Estos chicos doblaron acá y no se oyó más nada'".