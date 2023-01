Les Luthiers se despide después de 55 años

viernes 06 de enero de 2023 | 8:45hs.

Tras 55 años de exitosa trayectoria, el conjunto humorístico-musical Les Luthiers anuncia su despedida definitiva de los escenarios.

El grupo nació en 1967 y ha conservado desde entonces su espíritu inquieto, humorístico y crítico. Alcanzadas sus metas después de más de medio siglo de giras y presentaciones, Les Luthiers se despedirá tras la decisión de sus dos integrantes “históricos” (Carlos López Puccio y Jorge Maronna) de decir adiós a su público.

“Este año cumpliré 77 años, y Jorge 75. Nos sentimos muy vitales, y artísticamente creemos estar en nuestro mejor momento; pero a medida que nos acercamos a los 80 nuestros músculos y articulaciones nos anticipan que pronto comenzarán a presentarnos impedimentos”, dijo López Puccio.

“No va a ser fácil dar por concluido este maravilloso trabajo que disfrutamos desde muy jóvenes, ni despedirnos del úblico que nos sigue y apoya, pero Mastropiero merece descansar después de tantos años de aventuras”, agrega Maronna.

Les Luthiers iniciará su Gira Despedida con el estreno, en Buenos Aires, de Más tropiezos de Mastropiero, corolario de la prolongada historia de Les Luthiers y a la vez elogio de la carrera del célebre compositor. Constituye, por el diseño del relato y el novedoso aporte de las virtudes del elenco 2019, una suerte de síntesis entre tradición y modernidad.

El estreno tendrá lugar en el teatro Ópera el próximo 12 de enero, y allí se presentará todos los fines de semana durante la temporada de verano. La gira continuará, a lo largo de este año, por varios países -entre otros, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y España.

Los autores de Más tropiezos de Mastropiero son Carlos López Puccio y Jorge Maronna. El elenco 2019 de Les Luthiers está integrado, además de ellos, por Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano, y actúan como alternantes Santiago Otero Ramos y Pablo Rabinovich.

Según graficó López Puccio “Nos obligamos a que esté construido con elegancia y buena estructura”, dice. Y sigue: “además debe contar obligatoriamente con la presencia de la música como elemento propio de la acción dramática, que no es música de fondo”.

¿Se puede definir el estilo de Les Luthiers?

Nuestro humor, dentro de esas normas de calidad, siempre fue multicapa. No está dirigido a una determinada edad ni a una franja de cierto nivel cultural, sino que hay un poco para cada uno, y no nos basamos en lo circunstancial, en la noticia o la cara del día, sino en rasgos permanentes del ser humano. Los formatos van desde la payasada ingenua hasta el guiño más refinado, a veces oculto, sobre la cultura y los estereotipos culturales y sociales. Cada espectador disfruta más con la parte que mejor lo toca, pero todos se divierten. Esto ha ampliado nuestra base de audiencia y -lo decimos con orgullo- ha permitido que nuestros espectáculos puedan ser disfrutados por los padres y los hijos sin por ello ser ñoños. En tanto sobre estar al frente y escribir este nuevo show sin parte de sus compañeros, explicó que ‘‘significó un desafío creativo y afectivo muy fuerte’’. El último espectáculo no antológico que habíamos escrito fue “Lutherapia”, en 2008. Ya para esa creación no contábamos, dolorosamente, con el aporte de Roberto Fontanarrosa. Luego, Daniel y Marcos fallecieron, y Carlos Núñez se retiró voluntariamente en 2017. Aunque la falta de esos amigos hoy sea un hueco muy grande, con Jorge decidimos mantener vivo a Les Luthiers, continuar escribiendo y estrenar este espectáculo nuevo, escrito dentro del mismo espíritu de siempre. Esperamos que esté a la altura y haga honor al recuerdo y a las cotas de calidad de los compañeros que ya no están con nosotros''.