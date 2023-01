Sector de la construcción apunta a un crecimiento de la actividad

viernes 06 de enero de 2023 | 9:15hs.

Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los indicadores de coyuntura del rubro construcción. Los datos de octubre apuntan que 2022 cerró con 456.943 trabajadores de la construcción registrados en todo el país. Esta cifra indicó una suba del 17,2% con respecto al mismo mes del año anterior que se ubicaba con 389.963 trabajadores registrados.

Sin embargo, en Misiones según los datos del Ieric, la provincia tuvo un aumento del 2,7% con el registro de 9.825 puestos de trabajo en el sector.

Además, pese a los faltantes de herramientas e insumos, los números reflejan que la actividad sigue creciendo. Incluso, trabajadores del rubro en Misiones aseguran que la labor es diaria y tienen trabajo agendado para todo el 2023.

De este modo, el informe de coyuntura del Indec sobre la construcción brindó la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado, información que proviene de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales sobre la base de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). Estos refieren a empleados registrados en el sector privado en relación de dependencia sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional.

Por otro lado, el acumulado de los once meses del 2022 del índice serie original presenta una suba de 4,8% respecto a igual período de 2021. En este sentido, en octubre del 2022 hubo 456.943 puestos de trabajo de la construcción registrados, lo que indica una suba del 17,2% con respecto al mismo mes del año anterior con 389.963 y un aumento del 16,7% acumulado del año respecto a igual acumulado del 2021.

En Misiones

El rubro de la construcción en la provincia continúa con indicadores positivos en la actividad. Según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) en octubre Misiones registró 9.825 puestos de trabajo. De esta manera, se posiciona con altas expectativas para el 2023.

Desde junio del 2022, Misiones cuenta con más de 9.500 trabajadores en blanco con respecto al rubro. Sin embargo, durante el 2022, julio y agosto fueron los meses de mejor desempeño con 10.384 y 9.928 puestos de trabajo registrados. El valor de julio no sucedía desde el 2017.

En tal sentido, el Ieric manifestó a través de un informe correspondiente a octubre, que la provincia registró un 2.7% más de trabajadores registrados a comparación de septiembre. Es decir, esta cifra hace referencia a 9.825 trabajadores de la construcción en blanco. Mientras que, en septiembre el número de obreros fue de 9566.

Asimismo, el escrito destacó que en octubre existió un porcentaje interanual de 33,3%. En tanto, los valores acumulados de trabajadores registrados desde mayo hasta octubre indicaron un 27,2%. Por otra parte, mediante un cuadro comparativo que involucra a las 23 provincias de Argentina, se demostró la situación del empleo sectorial por jurisdicción, lo cual en términos territoriales, contrastó el panorama positivo de dicho mes bajo estudio con el de septiembre último. En cuanto a las provincias del nordeste argentino (NEA), Formosa asentó un 2,8% más, equivalente a 7.535 trabajadores de la construcción registrados; Chaco un 3,5% más equivalente a 8.399 trabajadores registrados; y Corrientes un 3,6% más con 6.197 trabajadores registrados.

En este sentido, para el NEA las estadísticas también representaron una expansión efectiva para el sector con un 3,1% arriba.

En niveles por región, lidera en el podio la Patagonia con 3,6%;en segundo lugar el NEA con 3,1%; y en tercer lugar las provincias del NOA con 2,4%. Por su lado, las provincias del Centro, Cuyo y Amba presentaron valores debajo del 1%

Trabajo constante

En este contexto, en diálogo con El Territorio trabajadores de la construcción expresaron su satisfacción por la actividad constante en el rubro. Además, aseguraron que durante la pandemia por Covid-19 se mantuvieron activos, y que luego de la reactivación de los sectores el sector siguió desarrollándose aún más. Al respecto, los números reflejan no sólo el crecimiento de puestos de empleos registrados, sino también la cantidad de obras y proyectos que se están llevando a cabo debido a la decisión de los ciudadanos de invertir en sus viviendas.

En primer lugar, Andrés Miranda, capataz de una obra de una vivienda unifamiliar en Posadas, sostuvo que trabajó en la construcción del puente sobre el arroyo Pindaytí con la empresa que presta servicios desde hace unos años. Sin embargo, actualmente se encuentra de vacaciones, por lo que tiene tiempo para realizar trabajos particulares. Además, recordó que durante la pandemia tuvo mucho trabajo: “Nos turnábamos con mis compañeros para no que no hubiera aglomeración. Cada uno trabajaba cuatro horas, para no juntarnos todos. Sólo estuvo parado el sector unas semanas, después se continúo. Sobre todo, con la actividad en los domicilios”. También consideró que luego de la pandemia el sector de la construcción creció: “Gracias a Dios cada vez hay más y más trabajo”.

Por otra parte, el arquitecto Agustín Hreniszen, que está a cargo del proyecto de una vivienda multifamiliar con una duración de dos años de plazo, indicó: “Hay siete obreros desde hace ocho meses. En esta temporada de verano, son menos porque algunos se van de vacaciones”.

Sin embargo, relató que para el momento de la estructura de hormigón es necesario que haya más personas trabajando por lo que conlleva dicha labor. “Cada vez hay más proyectos y obras por hacer, es importante tener a los trabajadores registrados y por eso el número en aumento que indica el Ieric”, manifestó.

Por último, Javier Rodríguez, encargado de obra de galpones en construcción, tiene ocho obreros a su cargo y contó: “Tengo mi grupo de trabajadores que están hace años conmigo, todos registrados. Sin contar los chapistas, techistas, plomeros, pintores y/o electricistas que van y vienen. A veces hay 30 personas y sólo siete u ocho son obreros, el resto con sus respectivos rubros vienen en ocasiones”.

Seguidamente, Rodríguez sostuvo que junto a los empleados que lo acompañan se distribuyen para realizar otro tipo de obras en distintas partes de Posadas, también particulares. Por otro lado, afirmó que año tras año el rubro de la construcción está avanzando debido a que las personas deciden invertir”.Para finalizar, Rodríguez expresó que desea que en este nuevo año la actividad continúe creciendo.

En cifras

3,1%

Con esta cifra se posicionó la región. El NEA está en segundo lugar en cuanto a porcentaje de trabajadores de la construcción registrados a nivel nacional.