Caso Báez Sosa: “Están a tiempo de mostrar valentía” afirmó un testigo

viernes 06 de enero de 2023 | 6:03hs.

Un taxista que se presentó en el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores para declarar como testigo en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa escribió un texto dirigido a los ocho rugbiers acusados del ataque, y que intentó sin éxito leer ante el tribunal, en el que les dice que “todavía están a tiempo de mostrar valentía”.

Las cuatro páginas de la carta fueron escritas por el testigo Marcos Acevedo y dirigidas los acusados a Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

“Hoy estoy acá, pero me hubiese gustado no estar, me hubiera gustado por el contrario que Fernando cuente su verdad”, dice uno de los párrafos del texto.

Mientras, en otro párrafo el taxista agregó: “Quisiera recordarles a los acusados las acciones que los han traído a estas sillas. Hoy es tarde para pedir perdón, pero todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar su alma, porque su cuerpo y mente deben estar consumidos. Fue una salvajada. Aún tomados o alcoholizados, todos sabemos que una patada en la cabeza puede costar la vida. Fernando no recibió una, sino varias, y eso lo vi”.

Acevedo ingresó a la sala de audiencias ayer por la tarde para testimoniar acerca de lo que vio la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche ‘Le Brique’ de Villa Gesell.

Pérez Antonelli fue quien intentó reanimar a la víctima afuera del boliche.

Tras sentarse frente a los integrantes del TOC 1 de Dolores y, una vez que tomó la palabra, les pidió a los jueces unos minutos para leer algo.

Sin embargo, los magistrados le explicaron que él había sido citado sólo para declarar, que no podía hacer uso de la palabra para otra cosa y le pidieron a la fiscalía, que fue quien lo citó, que le explicara cómo es la ley al respecto.

Tras ello, Acevedo debió declarar y se retiró de la sala sin poder leer el texto.

Durante su testimonio, el taxista recordó que presenció la golpiza a Fernando, que los agresores comenzaron a “pegarle sin mediar palabra” y dijo que gritaban “negro de mierda, ahora que estamos afuera, por qué no me decís lo que me decías adentro”.

“Quedate conmigo”

Por otro lado, declaró la testigo Virginia Pérez Antonelli, que en su declaración dijo haberle practicado maniobras de reanimación manual a Báez Sosa suplicándole “quedate conmigo, por favor”, luego de la golpiza que recibió a la salida del boliche de situada en Villa Gesell.

La joven dijo que pidió ayuda a policías presentes en el lugar al ver a Fernando “sin respirar y sin conciencia”, por lo que les indicó los pasos a seguir para realizarle RCP.

Luego de ello, refirió que sostuvo la cabeza de Fernando para evitarle lesiones en la columna mientras lo asistían en el suelo.

Además, Pérez Antonelli recordó el momento en el que Báez Sosa fue atacado. Describió que uno de los agresores era “una bestia físicamente” e indicó que “no paraban de pegarle ni un segundo”.

Tras finalizar su testimonio, Virginia se abrazó a los padres del joven asesinado, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez, quienes quedaron conmovidos por su declaración y le dijeron que van a estar agradecidos “toda la vida” con ella.

Más temprano, tuvo el turno de declarar uno de los jóvenes que estaba en el establecimiento bailable en el momento que ocurrió el ataque contra Fernando Báez Sosa, quien aseguró al declarar en el juicio que vio cuando el rugbier Máximo Thomsen le pegó “dos puntinazos” en la cabeza a la víctima cuando estaba en el suelo y apuntó a Ciro Pertossi como otro de los agresores que lo golpeó “en la espalda y costado” también en el piso.