Se acentúa en Encarnación el caos en las filas del puente

viernes 06 de enero de 2023 | 6:07hs.

No hay control en las filas y reina el desorden en Encarnación.

No hay control en las filas y reina el desorden en Encarnación.

Cada temporada estival y de fiestas, el cruce por el puente San Roque González de Santa Cruz (que une Posadas con Encarnación) vuelve a ser un calvario. Aunque todos los años el movimiento es el mismo –e incluso con tendencia ascendente–, la organización en el paso fronterizo no mejora y, por el contrario, cada vez son más caóticas las filas para intentar trasponer el viaducto.

Del lado argentino, el flujo es extenso pero continuo. La apertura de todas las casillas durante el día hace que se vuelva un poco más dinámico y no se registren colas tan extensas ni interminables horas de espera (ver Panorama del lado argentino).

En cambio, el mayor problema por estos días deviene del lado paraguayo, donde reina el caos ya en las cuadras anteriores a llegar al centro de frontera. Las colas son interminables y desorganizadas. En la jornada de ayer se estimó que la fila de autos llegó a ser de 5 kilómetros del lado encarnaceno ya en horas de la mañana.

A esto se suma a un gran número de personas que intentan lucrar, haciéndose pasar por vendedores ambulantes y ofreciendo la posibilidad de adelantarse en las filas a cambio de un pago que arranca en los 15 mil pesos. Los controles son inexistentes y son muchos también los automovilistas que incluso llegaron a pagar hasta 50 mil pesos para cruzar, fomentando el negocio ilegal y generando además la bronca de quienes aguardan en el puente.

Esta semana comenzaron a circular en las redes sociales del vecino país -y llegaron hasta los medios encarnacenos- videos en los que automovilistas que esperan en sus vehículos su turno para llegar a la frontera muestran a otros que, con aparente connivencia de efectivos de las fuerzas paraguayas, “pasan por el costado” para llegar primeros al centro de frontera.

Desde la misma intendencia de Encarnación afirman que los organismos con poder para contrarrestar esta acción no hacen nada al respecto, dejando al libre albedrío la zona, lo que no solo afecta a los automovilistas sino también a los comercios y vecinos.

“El Estado nacional y la gobernación de Itapúa están ausentes y no hacen nada en el Centro de Fronteras. Hicimos las denuncias, pedimos a la Policía Nacional que actúe, que es la única que tiene potestad para hacerlo, y a veces van, pero otras no, generando este caos”, fue la queja del intendente Luis Yd al referirse sobre este tema en diálogo con El Territorio.

Mientras tanto, se suceden los reclamos en grupos de WhatsApp y redes sociales en los que tanto paraguayos como argentinos piden urgentemente medidas que frenen la situación.

La ilegalidad a la orden del día

En imágenes y videos que circularon por redes sociales se observó que en Encarnación, en vez de la doble fila que se implementó en noviembre -una de nacionales y otra de extranjeros-, hay un desorden total de filas con rodados sobre la avenida principal de acceso al centro de frontera y también en las calles aledañas, desde donde, según lo que denuncian los automovilistas, “se cuelan” los que se adelantan en la fila, mientras los más ordenados esperaban su turno para cruzar.

Sobre esta situación se refirió el intendente encarnaceno Luis Yd, quien, notoriamente molesto por este escenario, reclamó ayuda a las autoridades nacionales y de la gobernación de Itapúa.

Este medio se intentó comunicar con las autoridades de la gobernación de Itapúa, que no respondieron a las llamadas y mensajes.

“Esta problemática hemos comunicado a la Policía Nacional, denunciamos a la Fiscalía y es un inconveniente que es retroalimentado por el automovilista argentino o paraguayo a personas inescrupulosas que se ubican como supuestos vendedores de artículos para vehículos, cuando buscan la complicidad para cobrar para adelantarse”, sostuvo.

Asimismo, dijo: “Nosotros todos los días le estamos pidiendo intervención a la Policía para identificar a quienes se arriman, para ver si son realmente habilitados para la venta ambulante. Sabemos que no tienen permiso municipal y pedimos que los desalojen de la vía pública. Pero lamentablemente hay días que la Policía hace y otros no, horarios que está y otros que no. La Policía Nacional es la única institución en Paraguay con la atribución de pedir documento de identidad y actuar hasta con la fuerza si fuese necesario”.

“Nosotros asignamos 30 inspectores de Tránsito municipal para intentar organizar, pero ellos no tiene la atribución que tiene la Policía Nacional. Nos limitamos a conducir el tránsito, tratar de encaminar la fila, teniendo en cuenta que la ciudad no para por la fila, y lamentablemente, por falta de infraestructura, la fila se hace en el casco céntrico, lo que nos genera también inconvenientes con otros automovilistas que se mueven con otros intereses y no por la fila del puente. Por eso insistimos en que la única solución es una inversión integral para modificar el centro de frontera del lado paraguayo”, adujo.

Problemas de infraestructura

“El problema es siempre el mismo, la infraestructura del centro de frontera, la cantidad de vehículos que van a la República Argentina. Hace 30 años que se habilitó el puente internacional, tenemos un problema de infraestructura que lamentablemente el Estado paraguayo, que tiene la jurisdicción, no hace nada. No puede ser que haya dos casillas de Migraciones para la salida del Paraguay”, reclamó.

Al tiempo que agregó: “Toda la vida pedimos a los argentinos que inviertan en la infraestructura del centro de frontera y Argentina cumplió con el compromiso, y no puede ser que Paraguay siga de esta manera tan provisoria, ni focos de luces cambian, es una vergüenza, una dejadez y ausencia de Estado y República, ausencia del Ministerio de Obras Públicas, ausencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ellos son los que tienen la jurisdicción. Es tiempo que el gobierno nacional, sea quien sea que esté a cargo, se dé cuenta de la importancia de este centro de frontera”.



Panorama del lado argentino

Del lado argentino, el tránsito hacia el centro de frontera no se encuentra sufriendo mayores inconvenientes. Según afirmó Cristian Castro, coordinador del Centro de Frontera, durante el día y hasta las 23 se encuentran habilitadas todas las casillas correspondientes a siete carriles para autos, dos para motos y dos para colectivos urbanos y de larga distancia.

Por la madrugada hay menos casillas debido al convenio de trabajo de Migraciones, aunque trata de mantenerse el flujo constante. Castro afirmó además que hizo un “pedido a los organismos para que incrementen su planta y esto fue elevado por los responsables a Buenos Aires”. La idea es sumar personal para mantener las 24 horas abiertas las casillas a pleno. “Estamos con un límite de recursos humanos y de infraestructura, estamos con el 100% de los carriles, casi las 24 horas y en los horarios de guardia con lo máximo posible”, aseguró.



En cifras

5 km

De cola es lo que se registró aproximadamente ayer del lado encarnaceno del cruce, generando el enojo de los automovilistas.

La apertura del Paso Rosales alivianó el cruce por Irigoyen hacia las playas

Más de 13 mil turistas pasaron por Santo Tomé