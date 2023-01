Agustín entrena en la altura para el Sudamericano

viernes 06 de enero de 2023 | 6:05hs.

Uno de los grandes sueños de todo deportista es representar al país. Agustín Da Silva está a pocos días de cumplir ese sueño y para llegar de la mejor manera al Sudamericano de Cross Coutry eligió prepararse de la mejor manera posible.

A sus 24 años, el atleta obereño está en Cachi, Salta, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, entrenándose para la cita sudamericana, que será el 22 de enero en San Palo, Brasil.

No es una casualidad que el de la Tierra Colorada haya elegido esa ciudad. La pequeña localidad salteña ofrece, para los deportistas de alto rendimiento, un ambiente muy particular y la chance de tener una preparación privilegiada.

“El entrenamiento en la altura es clave. Cachi es un lugar privilegiado para prepararse. Entrenar en la altura cuesta más, pero después cuando bajas al nivel del mar tenés un mayor transporte de oxígeno durante la competencia y eso te hace más resistente”, explicó el atleta misionero.

“Los entrenamientos van a ser muy intensos para llegar de la mejor manera al Sudamericano. En la altura es muy importante tener una planificación adecuada”, agregó en referencia al trabajo que hace junto a Martín Méndez, el entrenador que lo ayuda en esta etapa.

Para lograr el rendimiento que pretende Da Silva, el entrenamiento en la altura debe ser de más de 20 días. El cuerpo se acostumbra y, pasado ese tiempo, está listo para bajar al llano y, a los pocos días, competir.

“Voy a bajar de Cachi y directamente me voy a Buenos Aires, me reúno con el equipo y viajamos a Brasil todos juntos el 20 de enero, no tendré tiempo de aclimatarme al nivel del mar y voy a competir el 22 de enero en San Pablo”, contó el obereño.

Esfuerzo y trabajo

La historia de Agustín Da Silva es conocida en varios puntos del país. De chico fue tarefero y empezó a correr. Poco a poco consiguió objetivos y demostró una gran capacidad para el cross country. Cosechó títulos nacionales y se posicionó como uno de los nombres importantes a nivel país.

Lejos de dormirse en lo conseguido hasta el momento, el obereño se aferra a una frase que acuñó desde hace varios años: “Sin sacrificio no hay recompensa y sin trabajo no hay resultados”.

Podría ser un lindo slogan, muy motivador, pero Agustín lo pone en práctica día a día. En vez de entrenarse en Oberá decidió viajar hasta Cachi solo y prepararse allí para el Sudamericano. “Es un gran esfuerzo porque pasé Navidad con mi familia y el 29 me vine. Pasé Año Nuevo en Salta y empecé a entrenar. Mi familia y mucha gente me apoya y siempre estoy agradecido a ellos”, reconoció Da Silva.

“Cuando se dio la posibilidad de ir al Sudamericano tenía la chance de quedarme en Oberá, pero quería prepararme de la mejor manera. Estar solo para mí no es algo difícil, tengo presente que el esfuerzo te da recompensa y quiero aprovechar la posibilidad, porque son cosas únicas”, aseguró.

Da Silva se encuentra motivado porque el Sudamericano será un sueño cumplido y compartirá pista con colegas de todos los países. “La competencia va a ser muy buena, porque tiene mucho nivel. Habrá atletas de toda Sudamérica y esto para mí es un sueño cumplido”, cerró.