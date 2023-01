Nuevas aventuras espeluznantes

viernes 06 de enero de 2023 | 6:00hs.

A partir del sábado llega a TNT Series la segunda entrega de la serie danesa aclamada por la crítica, Darkness: Those who kill. Esta segunda temporada, llamada Blinded: those who kill, cuenta la historia de la madre de una víctima que acude a Louise para que la ayude a resolver otro caso escalofriante. Los primeros dos capítulos serán transmitidos el próximo sñabado 7 y luego se estrenarán dos nuevos episodios cada sábado.

En la nueva temporada, Natalie Madueño, en el rol principal de Louise Bergstein, volverá a interpretar a una criminóloga especializada en perfiles psicológicos obligada a enfrentarse a los rincones más oscuros de la psiquis humana.

Hace cinco años, un asesino en serie mató a tres jóvenes, pero nunca fue encontrado. La madre de una de las víctimas, enferma terminal, pide ayuda a la criminóloga Louise Bergstein para resolver el caso. En colaboración con la policía, Louise descubre un patrón claro en los asesinatos y la caza se intensifica cuando el asesino ataca de nuevo en este thriller danés.

Ahora, Ina Bruhn regresa como escritora principal para esta nueva temporada de Those who kill, protagonizada por Natalie Madueño, Kenneth M. Christensen y Tobias Santelmann. La serie, dirigida por Jonas Alexander Arnby y producida por Peter Bose, Jonas Allen y Caroline Schlüter fue filmada en Copenhague y Roskilde.