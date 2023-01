Brindan recomendaciones para quienes vuelvan de viaje de Paraguay ante brote de chikungunya

jueves 05 de enero de 2023 | 11:45hs.

El reporte semanal de Vigilancia de la Salud en el vecino país, Paraguay, muestra que la enfermedad por el virus de chikungunya continúa registrando la mayor cantidad de afectados en lo que va de este año, superando hasta los casos de dengue.

Esto genero alerta en la provincia de Misiones por ser limítrofe y por el constante movimiento que ingresan y egresan desde Paraguay.

Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental de la provincia de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “Empezando el año ya con muchas actividades, nosotros venimos trabajando todos los días, no dejamos de trabajar y la vigilancia no es solamente con el chinkungunya sino también con el zika, dengue o fiebre amarilla, así que estamos en alerta”.

“Hay que tener en cuenta que estas fiestas hubo muchas movilizaciones de gente, así que hay que tratar de no bajar los brazos, tratar de compartir la responsabilidad de saber que el Estado está presente, es una política trabajar junto a los municipios por lo que se crearon equipos de vectores en la mayoría de ellos. Aún en Misiones no se han reportado casos sospechosos de chikungunya, se ha trabajado en los caps y con quienes reciben los casos febriles en incorporar también la detección de la patología para que no pase como un dengue”, aclaró.

A continuación detalló que el equipo de salud cuenta con una planilla de febriles inespecífica y a partir de ahí cuando se hacen laboratorios ya se determinan para las diferentes arbovirosis, “hasta ahora venimos bien pero no hay que bajar los brazos. Nosotros tenemos una red de laboratorio, se saca saca la muestra, se envía al laboratorio, se hace el mismo bloqueo que para el dengue, se trabaja en las 8 cuadras, salen los equipos de promotores a buscar febriles y se hace una advertencia”.

Fiebre amarilla y dengue

Por otra parte, Silva indicó que en si bien en Paraguay y Brasil son países endémicos por la enfermedad del dengue, en este momento están teniendo más casos de chikungunya, “fue compleja la situación en lo que fue noviembre, diciembre, para estos territorios y nosotros venimos trabajando bien afortunadamente. La recomendación a las personas que viajan a Paraguay es estar atento a síntomas al regresar pero lo primero es la prevención. El mosquito pica todo el día, entonces hay que tratar de tener mangas largas, usar repelente, no exponernos, si uno estuvo de viaje estar alerta a los tres o cuatro días con procesos febriles, con dolores de cuerpo, una urticaria, manchas se deben acercar al Caps, donde indicarán hacerse el laboratorio, se le rellena la planilla y luego se confirma”.

En cuanto a la fiebre amarilla recordó que Misiones funciona como centinela, “ nosotros tenemos a personal de Zoonosis que cada cada 45 días van hacia la zona de El Soberbio y parques nacionales con toda la autorización y se hacen las capturas de los mosquitos y luego se mandan a diferentes institutos para los estudios. Los monos son los centinelas, cuando hay monos muertos se deben hacer todos los estudios”.

“Tenemos que tener cuidado porque por el cambio climático, la deforestación, las sequías, el problema de lluvia en ciertos lugares, nosotros somos el equipo centinela de fiebre amarilla para la República Argentina”, finalizó.