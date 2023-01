GH: Julieta marcó tendencia otra vez con el nuevo hashtag: “Se cayeron las caretas”

jueves 05 de enero de 2023 | 8:31hs.

Cómo todos los días miércoles se llevó a cabo la Gala de Nominación en la casa de Gran Hermano, donde uno a uno los participantes van entrando al confesionario para darle sus votos a dos de sus compañeros de casa. Esta vez, fue en vivo. En esta gala Julieta se convirtió en la estrella luego de que hiciera una nueva versión de su conocido hashtag ''fuera malas vibras''.

El nuevo hashtag que inventó, fue luego de votar a Agustín y al Conejo: #SeCayeronLasCaretas, haciendo alusión a la falsedad de Alexis dentro de la casa, como no podía ser de otra manera esto hizo explotar las redes sociales y los memes no tardaron en llegar, no solo por ella sino por la gala en general, que generó mucho revuelo.

“Sii mi reina lo entendió todo #secayeronlascaretas”, escribió un usuario con una captura del momento de Julieta haciendo las señas con las manos. En cambio, una joven decidió quejarse acerca de que es la primera vez en mucho tiempo que se puede votar a Thiago y nadie lo hizo: “Nosotros enojándonos porque Thiago era líder todas las semanas e igual no lo nomina nadie”, escribió junto a una foto de Dario Barassi haciendo puchero.

Las redes estallan tras las nominaciones de la participante

"Hashtag #secayeronlascaretas, espero que lo usen". Imposible no amar a Julieta #GranHermano — Pablo M. Shiff (@pableshiff) January 5, 2023