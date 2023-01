Caso Báez Sosa: testigo apuntó a un ataque brutal y con odio

jueves 05 de enero de 2023 | 6:03hs.

Luciano Bonamaison, uno de los amigos que veraneaba en Villa Gesell con Fernando Báez Sosa en enero de 2020, cuando fue asesinado, aseguró ayer que vio cuando el rugbier Máximo Thomsen, uno de los ocho imputados por el crimen, atacó al estudiante de abogacía de una patada “con odio, brutalidad y con intención de matar”.

En el inicio de su declaración ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, Luciano aseguró que se trató de “una especie de emboscada”, que los agresores “eran siete u ocho” y que afuera del boliche Le Brique “buscaban directamente a Fernando”.

A partir de la lectura de una declaración suya durante la instrucción, el joven señaló que uno de los agresores “de rodete”, arengaba diciendo “negro de mierda”.

Luego declaró Juan Manuel Pereyra Rozas, otro de los amigos que veraneaba con la víctima, quien dijo que no podía precisar quiénes atacaron a Fernando, pero sí identificó a Luciano Pertossi como el imputado que lo golpeó a él mismo y a otro amigo dentro del boliche y que lo “incitaba a pelear”.

Aseguró además que él también fue agredido afuera de Le Brique, “desde atrás”, sin poder ver quién lo había golpeado.

Antes, otro amigo de ellos, Franco Cervera, dijo que no vio quién le pegó a Fernando, aunque identificó a Ayrton Viollaz entre los agresores y como quien “arengaba” al resto.

Tras cerrar la ronda de testimonios de amigos, se sentó ante el TOC 1 el jefe de seguridad del boliche, Alejandro “Chiqui” Muñoz, quien fue testigo del ataque y aseguró que uno de los acusados que utilizaba “rodete” -en referencia presuntamente a Matías Benicelli- fue quien pateó “en la cabeza” a Fernando y que desde ese momento ”no se levantó nunca más”, pese a lo cual otros agresores “le siguieron pegando”.

“Se turnaban para pegarle”, describió el empleado del establecimiento de baile.

Por otro lado, durante la mañana, fue el turno de declarar de Pablo Ventura (24), el remero detenido en la ciudad de Zárate tras ser incriminado falsamente en el inicio de la investigación del crimen de Báez Sosa.

El joven, que conocía a los rugbiers de vista porque vivían en la esa ciudad, dijo que conformaban un “grupo problemático” y que “peleaban después de las jodas y los boliches”.

Sobre el cierre de su testimonio, Ventura graficó el impacto que tuvo en su vida esa falsa acusación: “Después no pude salir durante dos meses a la calle, antes de la pandemia, porque la gente me reconocía y simplemente perdí la privacidad”.

Al retirarse de la sede judicial, Pablo dijo que en la audiencia los rugbiers no lo quisieron ver a la cara y que le gustaría algún día “escuchar una explicación” del por qué lo nombraron.

“Fue muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos quien lo hizo. Ellos nunca me dijeron nada a la cara. Sentí que fue un gran alivio declarar. Las preguntas que me hicieron Burlando y Tomei me ayudaron a liberarme eso que tenía guardado. Mi vida ahora está tranquila. Espero que se haga justicia”, expresó ante los medios presentes.

Ventura había sido detenido horas después del crimen en su casa de Zárate por pedido de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell.

El joven había salido a cenar la noche del 17 de enero de 2020 con su familia a un restaurante de la zona y tras ello se fue a dormir sin imaginarse que horas después quedaría detenido por un asesinato cometido a unos 470 kilómetros de donde él se encontraba.

La audiencia era presenciada por los padres de Fernando, María Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes regresaron a los tribunales a pesar de que en la anterior audiencia la madre se descompensó mientras escuchaba un testimonio y debió ser asistida.

También permanecieron en el banquillo de los acusados desde el primer día los ocho rugbiers imputados: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).