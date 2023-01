Lo vibrante de lo desconocido

jueves 05 de enero de 2023 | 8:15hs.

Yo vengo del ayer. De la tarefa y el raído poriahú. Soy tierra de mensú. Soy tronco, soy raíz. La savia antigua que quisiera retornar, reza la copla siempre presente de Ramón Ayala, en la potente voz de Alí Salúm y los arreglos del virtuoso músico Gastón Mayol.

El dúo, se denomina Intérpretes Desconocidos y así, como un par de amigos que se pusieron a guitarrear, fueron descollando hasta llegar ahora ante la oportunidad de poder representar a la Tierra Colorada en el reconocido festival de folclore de Cosquín.

Si bien Alí es conocido por venir del palo rockero, de la mano de Néctar, sus comienzos fueron folclóricos en los escenarios de su escuela en Andresito. En tanto, Gastón viene de una expertise de fusionar estilos y darle una vuelta de tuerca a los ritmos litoraleños.

‘‘Partió de una amistad y en base a eso salió todo esto, Gastón es músico de profesión y se está volviendo mucho más fuerte de lo que nos esperábamos’’, contó Alí en diálogo con Radioactiva.

Los músicos tienen ahora el desafío de destacarse la próxima semana en Córdoba, ya en el Pre Cosquín nacional.

‘‘Tuvimos que inscribirnos en una categoría en particular que es cantante solista para poder presentarnos con las condiciones que pedían las categorías, porque no entramos en ninguna o por lo menos no de manera completa. Porque la verdad es que Gastón también canta, hace unos arreglos y tenemos la idea de más adelante de sumarle temas con otros instrumentos como una baguala con bajo y bombo, cosas así. Experimentar y jugar un poco también’’, detalló Alí al tiempo que especificó están enfocados en los ritmos de la zona como el gualambao, la guarania, el chamamé.

Una sintonía entre ambos se vibra de entrada y las dulces notas parecen naturales en la voz de Alí.

Conocido por el power metalero que tiene Néctar, Alí a los 6, 7 años ya se lucía en el Bachillerato común Nº 3 de Andresito con tono folclórico. En actos escolares y peñas, el pequeño acompañaba a su papá que tocaba el bombo y la quena. Por lo que, a pesar de las diferencias, para el cantante el desafío de este dúo es natural y un poco lo hace volver a las bases con las que se formó.

‘‘La realidad es que a mí me encanta, me fascina. Tengo la fortuna y también elijo, porque es una parte de decisión, de hacer esto’’ graficó el cantante sobre el dueto que comenzó hace ya varios años en medio de juntadas de amigos en Buenos Aires, donde está instalado Mayol.

Ya hace unos cuatro años, se probaron en escenarios de Misiones una vez que coincidieron aquí y ahora que retomaron la propuesta, va tomando más y más forma.

El quedar seleccionados en este pre Cosquín fue el impulso ideal.

‘‘La devolución y la recepción que tiene el público que nos ve, que nos que nos vio con el dúo, la verdad es que denota que algo hay, la gente se pone contenta al escucharnos y a nosotros nos resulta muy lindo tocar juntos. Incluso en el pre Cosquín en Oberá nos pasó que una señora se emocionó, se puso a llorar cuando tocábamos. Son cosas muy fuertes, la verdad que estoy muy contento con este proyecto, con las posibilidades que se están abriendo’’, se sinceró Alí.

Con algunas grabaciones cuasi caseras, a modo de ‘en vivo’, ahora los músicos se debaten entre mudarse a un estilo bien de estudio o conservar esa energía de la canción directa que los hace populares con el público. Sin dudas, de la magia que emanan haciendo música, saldrá alguna definición que catapulte sus sonidos a más personas de la mano de redes y nuevas tecnologías.

Por lo pronto, pondrán un toque misionero al selectivo del gran festival que se augura en Cosquín.

‘‘Más allá de quedar seleccionados ya será una hermosa experiencia poder compartir con un montón de gente de todos lados’’, entendió Alí.

Como desde la organización de Cosquín no hay aporte alguno para los artistas que necesiten trasladarse a Córdoba para estas -en total 9 rondas- de selección nacional que ya comenzaron, los misioneros decidieron organizar algunas tocadas en Tierra Colorada y gestionar fondos para poder llegar al concurso el finde semana del 15 y 16. Además aunque no hay un incentivo oficial, también están en contacto con autoridades locales de Cultura para pedir algún tipo de asistencia, de ser necesaria.

Así, los sones de gualambao, guaranias y otras músicas del Litoral llegarán a las sierras con este dúo que conjuga lo espontáneo, misterioso y estimulante de lo desconocido.z