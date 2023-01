Puerto Iguazú: febrero marcará el regreso de los carnavales Cataratas de Alegría

miércoles 04 de enero de 2023 | 14:58hs.

Tras dos años frenados por la pandemia de coronavirus, se confirmó el regreso de los carnavales Cataratas de Alegría a Puerto Iguazú. En una reunión celebrada esta mañana entre el director de Cultura de la comuna, Jorge Flores y cinco integrantes de la comisión permanente de Carnavales, decidieron que se realizará sobre la avenida costanera Eduardo Arrabal los días 17, 18 y 19 de febrero.

La última edición se llevó a cabo en los últimos días del mes de febrero de 2020, poco antes de que se declarara el aislamiento obligatorio. En 2021 las condiciones aún no estaban dadas ya que los espectáculos continuaban suspendidos para evitar aglomeraciones de personas y en 2022 la comisión organizadora decidió no salir a la calle por el brote de Covid-19 que se había registrado como la tercera ola, más allá de las condiciones económicas desfavorables.

Este año todo es distinto en lo que respecta a la cuestión sanitaria, sin embargo, la situación económica no es la adecuada pero desde la organización sostienen que "es importante recuperar la tradición", por lo tanto si bien "no está fácil reunir a los chicos que quieran participar pero no queremos dejar morir el carnaval", sostuvo Susana Saucedo de la Comparsa San José.

Saucedo confirmó que por el momento son 5 las comparsas que van a participar aunque no se descarta la presencia de una agrupación invitada. "Estamos organizando, hay muchas cosas aún por decidir. Estaremos brindando más información una vez que se concreten las gestiones, pero quiero resaltar que gracias al intendente y al municipio este año volveremos a salir".

Cabe destacar que la comparsa Banda Norte fue la ganadora del año 2020, que además consagró a su representante como la Reina del Carnaval.