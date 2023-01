Olvidó a su esposa y manejó 150 kilómetros

miércoles 04 de enero de 2023 | 6:00hs.

Un insólito hecho tuvo lugar durante los festejos de fin de año en Tailandia: un hombre que estaba de vacaciones con su pareja y se olvidó de ella cuando pararon en la ruta. La mujer quedó a la deriva durante varias horas. Boontom Chaimon (55) iba de vacaciones con su pareja, Amnuay, de Bangkok a Maha Sarakham. Habían celebrado la Navidad juntos y a su regreso decidieron frenar en medio de la carretera para orinar. Fue entonces cuando el hombre volvió a subir al auto, pero su pareja todavía no había vuelto al vehículo. Pero él no se percató de aquel detalle y comenzó nuevamente a manejar. Luego de dos horas de caminar, consiguió contactar con la policía, pero no pudo llamar a su pareja porque su celular quedó en su cartera, dentro del auto. Tres horas más tarde logró contactarse con su esposo, quien no se percató de la ausencia de la mujer hasta que lo llamó. Para ese entonces, había hecho más de 150 kilómetros. Según trascendió, ninguno de los dos discutió en el reencuentro y su reacción fue más calma de lo que se esperaba.