Netflix canceló su serie más exitosa del 2022

miércoles 04 de enero de 2023 | 6:00hs.

Netflix lo volvió a hacer. El 17 de noviembre aterrizó en el gigante de streaming una serie que, a pesar de ser arriesgada por lo que podría generar en el espectador al incluir tantos giros en la historia, se posicionó durante cinco semanas en el Top 10 y consiguió en ese período sumar más de 257 millones de horas reproducidas. Pero la plataforma anunció una noticia que sorprendió e indignó a sus suscriptores: 1899 fue cancelada tras su primera temporada.

En la Argentina, la producción de ocho capítulos de una hora escaló con velocidad entre las series más vistas del país. La historia de cómo el barco Kerberos, lleno de alrededor de 1.500 migrantes que provenían de diversas partes de Europa con la esperanza de llegar a América, se cruzó en su trayecto con otra embarcación de extranjeros, el Prometeo, y truncó su camino hacia una mejor vida para convertirse en una pesadilla se instaló en el corazón de los espectadores, ansiosos por conocer el entramado del guión.

Además, esta serie captó a los fanáticos de Dark (2017), ya que vino de la mano de los mismos creadores, Baran bo Odar y Jantje Friese; y realizó algunos guiños a la mítica Lost (2004), creada por J. J. Abrams y Damon Lindelof.

La noticia fue confirmada por Odar y Friese a través de las redes sociales. “Con gran pesar, tenemos que decir que 1899 no será renovada. Nos encantaría terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, pero, a veces, las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida”, subrayaron en un comunicado los impulsores. Y agregaron: “Sabemos que esto decepcionará a millones de fans. Pero queremos agradecerles de corazón que formaran parte de esta maravillosa aventura. Los queremos, no lo olviden nunca”.