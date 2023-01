El despegue soñado para Ane

miércoles 04 de enero de 2023 | 6:01hs.

El trote silencioso de Ane en una de las tantas plazoletas de Comandante Andresito no despierta el interés de los vecinos, aunque todos ellos saben que allí se está gestando algo importante.

Anelis Korniejczuk es una de las grandes promesas del deporte nacional; con 16 años es la actual campeona sudamericana U18 en lanzamiento de jabalina y subcampeona en lanzamiento de bala. Ambos laureles adquiridos en un 2022 de ensueño.

Radicada en el Norte de la provincia, la joven misionera reparte su formación entre el gimnasio, el estudio y el entrenamiento. Toda una responsabilidad que sabe llevar muy bien gracias al apoyo de sus padres Mónica y Pedro, y de sus cuatro hermanos (Jeremy, Daira, Ángela y Lautaro).

Y es que la también cuatro veces campeona nacional está en pleno proceso de transición entre el amateurismo y el profesionalismo. Un tema no menor para la familia Korniejczuk.

Ane logró el impacto definitivo en su paso por los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 con la obtención de la medalla dorada en jabalina y la de plata en bala.

Sus registros le permitieron ser portadora de la bandera argentina en la ceremonia de cierre, todo un honor inesperado.

Pero la atleta, lejos del conformismo, siguió con las rutinas de entrenamiento confeccionadas por el profesor Argentino Demetrio y también alcanzó la presea dorada de jabalina en el último Panamericano U18 de San Pablo.

“El 2022 fue mi mejor año deportivo tanto en las marcas como en los entrenamientos y las oportunidades que tuve”, inició Anelis en diálogo con El Territorio. “Por supuesto que no me lo esperaba”.

El presente y futuro del atletismo tiene la palabra.

¿Cómo descubriste esta pasión por la jabalina y la bala?

Con 12 años acompañé a mi hermana Daira, que tenía 14, a un torneo intercolegial donde se hacían cuatro pruebas. Yo era rápida y creo que es por mi mamá que fue velocista; entonces probé para ver cómo estaba, de cara a la secundaria, y les gané a todas.

Más adelante fui a un zonal por insistencia de los profesores y, ante la ausencia de una chica de Iguazú, me anotaron en lanzamiento de bala además de una prueba de velocidad… gané las dos compitiendo con chicas más grandes.

Recuerdo que nunca dejé de entrenar por mi cuenta. Tras la pandemia, la directora del Club de Atletismo de Eldorado, Liliana Ortega, me invitó a participar en Provinciales que se hacían en Posadas.

Hoy, hace más de dos años que entreno continuamente de forma virtual grabando mis rutinas y corrigiendo todo lo que haga falta con el profe Demetrio.

¿Pensás inclinarte por alguna de las dos disciplinas?

A comienzos del 2021 mi entrenador me insistió en que deje una de las dos. Siempre me fue mejor en bala, pero pensando a largo plazo decidí elegir jabalina porque el elemento sólo aumenta 100 gramos en las categorías superiores y no había tanta diferencia respecto a la bala, que es un kilo más.

La idea fue dejar, pero hablando con otros entrenadores me recomendaron que no lo haga todavía porque estoy en procesos evaluatorios… aunque es evidente que me voy a inclinar por la jabalina.

¿Cómo llevás el proceso de cambio entre el amateurismo y el profesionalismo?

Los materiales con los que entreno y las rutinas fueron cambiando para esta transición entre el amateurismo y el profesionalismo.

En la pandemia entrené mi técnica y mi físico siguiendo un plan del profe Demetrio. La rutina me la grababa y el profe me corregía lo que hacía falta; esto lo hago hasta el día de hoy.

Fue abanderada en la ceremonia de clausura de los Juegos de la Juventud.

Tengo enfrente de casa un plazoleta y lo hago ahí. Más adelante implementé el gimnasio por la tarde-noche y a la mañana hago atletismo (por la tarde va al colegio).

También hago otras cosas, como vóley, para despejar mi cabeza y no caer en la rutina solitaria.

En Buenos Aires hay concentraciones previo a una competencia internacional o campus. Acudo cuando me convocan siempre que no me afecte los estudios.

La jabalina es prioridad para esta atleta de 16 años que busca crecer.

Fuiste portadora de la bandera argentina en una cita internacional importante, ¿te lo esperabas?

Llevar la bandera no me lo esperaba. Todavía no encontré los motivos para estar ahí. A nosotros nos daban pines de la selección para intercambiar con otros países; fue en este contexto que un entrenador me da una gorra y me felicita porque había una sorpresa. Fue imborrable lo que pasó después.

La plateada en lanzamiento de bala en Rosario fue premio al esfuerzo.

¿Qué proyectas para lo que viene?

Hay competencias importantes. Mi entrenador piensa en los Sudamericanos y Panamericanos, pero la idea es saltar de categoría y competir en la U20.

Se viene un año difícil porque me tengo que adaptar al nuevo peso de los elementos y a otra intensidad.

Pienso en tomar mi carrera paso a paso. No me cargo de responsabilidades e ilusiones, por mi edad lo tomo tranqui.