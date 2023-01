Ronaldo fue presentado en Al-Nassr a estadio lleno: "Mi carrera no está terminada"

martes 03 de enero de 2023 | 18:29hs.

Impresionante recibimiento para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. En medio de decorativos y juegos de luces, el futbolista portugués fue presentado como nuevo refuerzo del Al Nassr a estadio lleno. Los fanáticos del club saudí colmaron el Mrsool Park, que tiene capacidad para 25 mil espectadores, para presenciar la llegada del astro de 37 años.

Walks of the greatness ðŸÂÂðŸ’› pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

"Espero disfrutar mi estadía aquí, hacer a los hinchas felices y ayudar al pais a mejorar el nivel del fútbol", comentó Cristiano ante una sostenida ovación de los fanáticos.

Además, el jugador lanzó pelotas firmadas hacia las tribunas y se despidió del público acompañado de Georgina Rodríguez, su pareja, y sus cuatro hijos más grandes.

Last ball for a special kid 💛 pic.twitter.com/L5uQH4aubo — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Anteriormente tuvo la conferencia formal ante la prensa y pasó por el vestuario del equipo, donde conoció a sus nuevos compañeros. Entre ellos, Gonzalo Pity Martínez y el arquero colombiano David Ospina.

"Estoy feliz de estar aquí. Mi trabajo en Europa está hecho, jugué en los clubes más importantes y, ahora, tengo el nuevo desafío de competir en Asia y demostrar la evolución del fútbol en esta región", dijo Cristiano en conferencia.

"No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarlo. Vengo por nuevas experiencias", remarcó. "Si es por mí, debuto el jueves (contra el Al Taee)".

"Todos los equipos se preparan de la misma forma y son competitivos. Lo vimos en la Copa del Mundo. No hay que olvidar que Arabia fue el único que le ganó al campeón Argentina", señaló.