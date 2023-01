Ituzaingó se posicionó como el destino preferido en el comienzo del nuevo año

martes 03 de enero de 2023 | 16:52hs.

Ituzaingó fue el municipio de Corrientes con mayor ocupación turística para comenzar este 2023. La ciudad balnearia fue elegida por muchos visitantes para disfrutar sus vacaciones. El dato lo difundió el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo de Corrientes.

Con el 98% de ocupación, la ciudad se convirtió en el destino más elegido, demostrando así la importancia que tiene para el sector turístico.

A través del Observatorio Turístico de la provincia y la Secretaría de Turismo de Ituzaingó se realizó el relevamiento con el apoyo del sector privado que aportó la información para la encuesta de ocupación hotelera.

A Ituzaingó le siguió Paso de la Patria, con un 92% de ocupación, mientras que más abajo se posicionaron las localidades de Empedrado (82%), Monte Caseros (78%) y Esquina con un 75%.

Ciudad segura

Desde que comenzó la temporada de verano el personal de la Policía Turística de Ituzaingó se desplegó en las diferentes playas brindando seguridad y presencia. Pero el punto cumbre de presencia de bañistas se dio el domingo 1 de enero, con miles de personas en las playas para aliviar el calor reinante.

Desde la Policía realizaron patrullajes en cuatriciclos y controles en los ingresos. "El resultado fue más que positivo", analizó el comisario Walter Torres, jefe la Unidad Regional VI, quien resaltó "la colaboración y el buen comportamiento de la gente".

Torres manifestó a El Territorio que "personal en cuatriciclo recorren de punta a punta las playas, y cuando ven alguna situación especial pide colaboración de la gente", y en este sentido remarcó que se le explica a los bañistas que "no se puede ingresar con cuchillos ya que muchos llevan para cortar hielo o el budín, en ese sentido se espera que lleven cortado lo que van a ingerir ya que un cuchillo no deja de ser un elemento peligroso a la hora de tenerlo en la playa. Tampoco se puede ingresar con botellas, es decir, no está prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas pero sí los envases de vidrio".