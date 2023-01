La comunidad de Azara marchó pidiendo justicia para Emanuel Portillo

martes 03 de enero de 2023 | 16:00hs.

La autopsia realizada a Emanuel Rosendo Portillo, el joven de 20 años que el pasado viernes 30 de diciembre fue encontrado asesinado en un sector de malezas de la localidad de Azara, determinó que recibió 42 puñaladas. Seis de ellas fueron penetrantes y a su vez le provocaron la muerte.

Hasta el momento la investigación no tiene detenidos más allá de que en un principio la Justicia había puesto los ojos en un joven de la localidad que aparentemente mantenía una relación sentimental con la víctima.

En ese contexto, esta mañana se realizó una marcha para pedir justicia y el esclarecimiento del brutal asesinato. Si bien el epicentro fue en Azara, la manifestación se replicó en varias localidades de Misiones, entre ellas Oberá y Posadas.

La mamá de la víctima, Alejandra Benítez, quien un día antes de hallar a su hijo asesinado había denunciado su desaparición, dialogó posterior a la marcha con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y admitió: "Me siendo muy mal".

"Hubo una persona detenida que era pareja de Ema pero ahora está en libertad porque no encontraron nada que lo vincule con el crimen", explicó la progenitora y en esa línea analizó que "mi hijo fue a ese lugar porque lo llamaron y conocía a esa persona, sino no iba a ir. Le pidió la bicicleta a una tía explicando que iba a hacer algo pero ya volvía, nunca volvió".

Ayer por la tarde y a unos mil metros del lugar donde fue hallado el cuerpo, efectivos de la Dirección Homicidios encontraron la bicicleta rodado 29 de Portillo.

El vehículo estaba desaparecido desde el momento del hecho y se cree que la víctima llegó hasta un sector del Lote 200 de la citada localidad para encontrarse con su homicida.

Además, los pesquisas secuestraron una mochila negra en cuyo interior había un cuchillo de tipo carnicero, con empuñadura de plástico blanca y una tenaza. Dichos elementos serán peritados en busca de rastros biológicos.

Trascendió además que el citado bolso fue escondido en el tronco de un árbol, a 700 metros de donde encontraron el cuerpo de Portillo, por un vecino que buscaba abono en la zona.

Benítez dijo estar conforme con el avance de la investigación policial aunque se quejó por la poca importancia que le dieron la noche en que acudió a la dependencia comunicando la ausencia de su hijo y pidiendo que lo buscaran. "Tuve que encontrar yo a mi hijo, tirado y de una manera que ni a un animal se le hace", lamentó angustiada.

Finalmente recordó a su hijo como "un chico alegre, le encantaba las orquídeas, los cactus, tenía su vivero y amaba las flores. Era un amor de persona, pero por ahí la gente lo juzgaba porque era gay. No tenía malas juntas, no tenía problemas con nadie por eso no tengo una explicación de lo que pasó".

"Ojalá que se haga justicia pronto", suplicó la mamá de Emanuel.