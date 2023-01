Como el Ave Fénix

martes 03 de enero de 2023 | 6:06hs.

El 14 de octubre la gloria y los flashes recayeron en Ricardo Báez, el mejor luchador de Misiones, que logró coronarse campeón en los Juegos Sudamericanos Odesur, en Asunción, pero en el ‘detrás de escena’ fue un año durísimo para el posadeño quien compartió el recorrido sinuoso del 2022 y su renovada esperanza para este año clave, en el que iniciará la búsqueda por el boleto olímpico para París 2024.



El Yacaré, como le dicen desde pequeño, viene arrastrando, desde hace varios años, una dolorosa tendinitis crónica en una de sus rodillas que incluso hicieron que el año pasado se replanteara seguir en el camino del alto rendimiento.



“Me pasó este año que después del Panamericano en Acapulco –México- estuve muy bajoneado, y lo fui llevando porque había que seguir entrenando para los Odesur, pero me costó mucho. Vengo arrastrando una tendinitis crónica y me costó mucho la preparación porque me dolía horrores. Hasta me costaba levantarme de la silla o iba en muletas hasta el colchón y ahí las dejaba para entrenar. Y me sigue pasando eso todavía y es muy frustrante, por ahí se vio el oro, el resultado, pero fue un año muy difícil que por suerte lo cerré de la mejor manera y me motiva de nuevo”, compartió con mucha humildad.



Es que para el campeón “son cosas que nadie sabe. Antes de los Odesur pensaba mucho en retirarme, me sentaba en la cama después de los entrenamientos y decía ‘yo no puedo seguir luchando así’. Me costaba muchísimo luchar y además fueron muchos años en los que no llegaban los objetivos y eso se sumaba a los dolores, la frustración, el estrés… porque uno visualiza la medalla de oro, pero cuando uno se acerca el objetivo parece que la medalla se va alejando un poquito más”.



La presión también en el alto rendimiento es un factor clave, ya que en el medio están las becas y los viajes internacionales. “Tuve mucha presión después de Acapulco porque no clasifiqué a los Juegos Panamericanos de Chile, estuve a 20 segundos del podio, y eso me hizo replantearme cosas”. Y sabía que en los Odesur era su última carta a jugar en el 2022 y se guardó el as bajo la manga. “No tenía opción- risas- y literalmente me dijeron ésta es tu última oportunidad –desde el equipo nacional-, así que traté de tomarlo lo más tranquilo posible porque tenía esto de la rodilla y adapté todo mi trabajo a eso y pude lograr el objetivo, gané y me volví a plantear metas”, destacó Ricardo.

Los Odesur rompieron la racha y Ricardo volvió a ganar un torneo internacional. Foto: Víctor Paniagua

En principio una de ellas es que ya está ocupándose de su rodilla nuevamente con un tratamiento con plasma “que ya hice y hay que esperar 20 días para ver los primero resultados”; y después, están los objetivos deportivos. El más importante puesto en el clasificatorio, para a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que será en mayo en Buenos Aires. Pero para llegar de la mejor manera, el 17 de este mes inicia una gira por Europa con llegada a Francia y con escalas en Rumania y Bulgaria, y “volvemos justo para el torneo en Buenos Aires”, detalló.



Este año también cobra importancia en su calendario ya que la vara siempre va a estar más alta. El año próximo se vienen los Juegos Olímpicos de París y ese sueño los desvela. “Cerré el 2022 de la mejor manera cumpliendo el objetivo que era ser campeón en los Odesur, que lo venía trabajando desde que arrancó el ciclo olímpico nuevo y que espero termine en París 2024”.



Para ello el posadeño sabe a dónde hay que apuntar “a la voluntad, el sacrificio, la disciplina, porque no todos los días uno tiene ganas de entrenar y hay que ir igual y eso marca la diferencia”.



Esa diferencia que se vio en Asunción. “En la preparación tuve que dejarlo todo y los Odesur fue parte del resultado, realmente hice todo lo que tenía que hacer y se fue viendo eso en todos los combates porque a todos los gané en menos de un minutos, menos la final, y estaba muy seguro, tenía una actitud avasallante. Sentí era mi día, me sentía distinto. La final fue lo más difícil porque me desordené ya que me lastimé feo la rodilla en la lucha con el paraguayo”.



Fue así que el desenlace “me costó muchísimo, pero sabía que podía darlo vuelta al resultado con el venezolano y remonté… me olvidé hasta del dolor. Estoy acostumbrad a la exigencia y me pude enfocar”.



Y al dar vuelta la página, volvió a renacer y “ese resultado lo cambio todo. El proceso fue difícil, pero hay que tener paciencia y las cosas buenas llegan. Messi es el claro ejemplo de eso, no se le daba con la selección y este año llegó con todo”.



Además, fue un resultado muy esperado por su familia. Los Báez viven y respiran lucha ya que tanto Fabiana, su mamá, como Adrián, su padre, son los mentores de la lucha en la provincia y de los grandes exponentes que año a año nutren las selecciones nacionales en las distintas categorías. “Mi familia fue allá –Asunción- a apoyarme. Y sobre todo estaba súper feliz por mi mamá que es la que me banca en todo, fue un regalo para ella”.



Y finalizó entre risas “muchos dicen ‘el deporte no te da de comer’ y a nosotros nos da de comer literalmente y amamos lo que hacemos”.

La selección argentina se alista en Posadas

El posadeño entrena duro en el Cepard antes de la gira por Europa con la selección que se inicia el 17 de enero. Foto: Víctor Paniagua

Del 4 al 16 de enero próximo -antes se la gira por Europa para los Mayores-, en el recientemente inaugurado Centro de Lucha de la Subsecretaría de Artes Marciales y Deportes de Combate, se llevará a cabo un campus de entrenamiento con la presencia de los integrantes de la selección argentina de lucha olímpica, de las distintas categorías.



El director nacional de Lucha, Erik León, estará a cargo de la coordinación general de la trascendental actividad y anticipó que junto al entrenador del seleccionado nacional, David Ochoa, habrá un total de 21 luchadores procedentes de distintas provincias del país.



La apertura de las actividades será el miércoles 4 de enero, a partir de las 10. Desde ese día, las jornadas estarán a cargo de León y Ochoa, uno de los mejores entrenadores de lucha a nivel mundial.