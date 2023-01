El joven encontrado asesinado en Azara recibió 42 puñaladas

martes 03 de enero de 2023 | 6:03hs.

El resultado preliminar de la autopsia realizada a Emanuel Rosendo Portillo, el joven de 20 años que el pasado viernes 30 de diciembre fue encontrado asesinado en un sector de malezas de la localidad de Azara, arrojó resultados escalofriantes.



Fuentes que intervienen en la pesquisa indicaron a este matutino que los estudios forenses determinaron que la víctima recibió 42 puñaladas. Seis de ellas fueron penetrantes y a su vez le provocaron la muerte.



Por el momento, la investigación no tiene detenidos, más allá de que en un principio la Justicia había puesto los ojos en otro joven que aparentemente mantenía una relación sentimental con la víctima.



No obstante, el allanamiento realizado por la Policía de Misiones en su domicilio no arrojó elementos que lo vinculen por el momento con el horrendo asesinato.



Por otro lado, ayer por la tarde y a unos 1.100 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo, efectivos de la Dirección Homicidios encontraron la bicicleta rodado 29 de Portillo.



El vehículo estaba desaparecido desde el momento del hecho y se cree que la víctima llegó hasta un sector del Lote 200 de la citada localidad para encontrarse con su homicida.



Además, los pesquisas lograron secuestrar una mochila color negra en cuyo interior había un cuchillo tipo carnicero, con empuñadura de plástico blanca y una tenaza.



Dichos elementos serán peritados en las próximas horas en busca de rastros biológicos.



Trascendió además que el citado bolso fue hallado escondido en el tronco de un árbol, a 700 metros de donde encontraron a Portillo, por un vecino de la localidad que buscaba abono en la zona.



Por otro lado, se espera que hoy por la mañana, familiares del joven realicen una marcha pacífica por la localidad para pedir justicia por Emanuel.