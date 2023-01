Denunciaron exhibicionismo y tocamientos en una pileta

martes 03 de enero de 2023 | 6:03hs.

Un hombre de 35 años fue denunciado ante la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem por los padres de cinco niñas de entre 7 y 11 años por supuestos hechos de exhibicionismo y tocamientos que el acusado habría hecho a las pequeñas durante la tarde del domingo dentro de la pileta del Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina, en Leandro N. Alem.



El caso trascendió el domingo por la noche cuando uno de los padres radicó una denuncia en donde responsabilizó al implicado sobre supuestos abusos en perjuicio de su nena. Aunque ayer a la mañana, luego de enterarse de la primera acusación y de dialogar con sus hijas, otros cuatro tutores se acercaron a la comisaría.



“Es una situación muy difícil, todo el tiempo pasa pero cuando te toca a vos en carne propia es muy difícil. ‘Yo no sabía qué hacer, por eso no conté nada’, me dijo”, manifestó Mariana, madre de una de las víctimas, al portal de noticias Alem News.