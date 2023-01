Misiones cerró 2022 con 28 asesinatos más con respecto al año anterior

martes 03 de enero de 2023 | 6:06hs.

De acuerdo a las estadísticas llevadas adelante por este matutino en torno a la cantidad de asesinatos ocurridos en el año en distintos puntos de la provincia, el 2022 culminó con 66 hechos, es decir 28 casos más (un 73%) si se tiene en cuenta al año anterior (38) y 14 más que el 2020, durante la fase más estricta de la pandemia, (52).



Del relevamiento se desprende que Posadas fue el epicentro con más hechos de sangre con 14, de los cuales tres fueron femicidios.Le siguieron Oberá con 9, Eldorado con 7 e Irigoyen con 4.



El listado continúa con San Antonio con 3 y San Pedro, Iguazú, Dos de Mayo, Garupá y 25 de Mayo con 2 cada uno.



Mientras, con un caso figuran El Soberbio, Puerto Rico, Dos Hermanas, San Javier, Comandante Andresito, Garuhapé, San Vicente, Puerto Piray, Campo Grande, Apóstoles, Gobernador Roca, Cerro Corá, Santa Ana, Jardín América, Campo Viera, Puerto Esperanza, Wanda, Azara y Pozo Azul.



Otro dato que surge del conteo de casos es que en los meses de enero, febrero y mayo se registraron 8 asesinatos, mientras que en orden de cantidad le siguieron abril, junio y diciembre con 7 hechos; y septiembre con 5.



En tanto, el período con menos hechos de sangre fue noviembre, con un crimen.



En relación a las principales causas de muerte advertidas, a partir de la reconstrucción de los distintos hechos se pudo ver que en 27 casos los homicidas utilizaron armas blancas para concretar los crímenes.



En tanto, en otros 18 asesinatos el método utilizado fueron armas de fuego.



Los restantes desencadenantes fueron los golpes propinados con el cuerpo o algún elemento contundente o bien por asfixia.



Distribución por meses

De los ocho crímenes que hubo en enero, tres de ellos fueron en Posadas. Mario Torres (61) fue atacado a golpes en el barrio Los Paraísos tras intentar defender a una vecina. También Mauricio Ezequiel Moraiz (25), que fue agredido por un vecino en el barrio San Jorge, y Carlos José Amado (60), quien fue golpeado por delincuentes que le robaron objetos en la olería que cuidaba detrás del club Camioneros, de Itaembé Miní.

Juan De Lima (52) fue ultimado a balazos en Paraje El Palmital, en enero.

Otra de las víctimas fue Juan Bautista De Lima (52), quien recibió al menos 6 disparos cuando iba en moto por ruta provincial 18 en paraje El Palmital, en Dos Hermanas.



Por otro lado, el paraguayo Alberto Domínguez Rolón (77) fue atacado de madrugada en su humilde casa de madera del barrio Ex Hipódromo, de Garupá, en un contexto de robo.



Mientras, Sergio Gularte (30) fue apuñalado en Eldorado por un joven de 19 años con quien tenía una disputa, en el kilómetro 3.



En tanto, Rodrigo Caballero Irala (22) y Alberto Álvez Da Costa (33) fueron atacados en Puerto Rico y El Soberbio, respectivamente.



El primero recibió un disparo cuando quiso llegar a costa misionera desde Paraguay en una lancha con su prima.



Mientras, el camionero de El Soberbio recibió una puñalada en el baño de un bar pool del barrio Unión.



Tres femicidios

Febrero resultó uno de los periodos con más víctimas. Entre ellos resaltan los femicidios de Estefanía Beatriz Benítez (32) en Posadas y de Débora Elizalde (23) y su madre Gabriela Agüero (39) en San Antonio.



Además, ese mismo mes se produjo el crimen de Leandro Andino (29), ultimado presuntamente por el sereno de una fábrica de Dos de Mayo, al parecer cuando intentaba robar en el lugar junto a un cómplice que escapó del lugar.



También fue asesinado Cristian Andrés De Souza (22), quien murió al ser atacado por un sexagenario alcoholizado de una puñalada en la clavícula cuando volvía de las carreras de caballos, en el barrio Alta Tensión, de Eldorado.



A su vez, Antonio Valdemar Barnack (69) fue hallado dentro de su casa en el barrio Stella Maris con golpes.



En tanto, otros dos hechos tuvieron un mismo móvil: el ajuste de cuentas. Uno de los casos ocurrió en Posadas y tuvo como víctima a Héctor “Keko” Sotelo (36) quien murió tras una semana de estar internado en el Madariaga al recibir tres disparos tras un tiroteo frente a la iglesia Sagrada Familia, de Posadas.



En Bernardo de Irigoyen, Ariel Camargo de Lara (19) fue hallado enterrado y con al menos un disparo en la cabeza en un camino de Paraje San Roque. Estaba desaparecido desde el 3 de febrero cuando salió de su casa en compañía de un hombre.



Por otro lado, en Oberá en el mes de marzo se registraron dos hechos de sangre y las víctimas fueron Gladis Beatriz Gómez (39) y Juan Ángel Chemes (73). La comerciante fue baleada por motochorros que intentaron robarle dentro de su negocio en el barrio Loma Alta.



Mientras, Chemes fue degollado cuando se dirigía a su trabajo en el Jardín de los Pájaros.



Además, en Eldorado, Humberto Ávila (44) fue hallado por su sobrina sin vida dentro de su casa del kilómetro 8 en un presunto hecho de robo. Y el emprendedor gastronómico Catriel Urizar (30) fue atacado en Iguazú por dos jóvenes cuando iba a entregar un pedido en su Toyota Hilux.



Crimen y violación

En abril se registró el conmocionante asesinato de Bruno Méndez (25) en Puerto Iguazú. El joven fue atacado a puñaladas mientras estaba en casa de su agresor junto a su novia, quien fue violada por el mismo homicida, aunque la joven pidió ayuda y escapó.



Ese mismo mes se registraron los crímenes en Posadas de Sergio Adrián Encina (38) y Rubén Melgarejo (56). Ambos por lesiones de arma blanca.



En tanto, los otros sucesos se registraron en Irigoyen, Eldorado, Oberá y San Pedro. En estos casos las víctimas fueron Diego Rafael Pimentel (33), Lucas Rodríguez (22), Alexis Santa Cruz (24) y Ramón Sosa (86), respectivamente.



El primero fue baleado en el barrio Obrero luego de una discusión, Rodríguez por una golpiza recibida en la vía pública, Santa Cruz ultimado a puñaladas por la ex pareja de su novia y el anciano en el marco de un contexto de robo en su casa.



Ajuste de cuentas

En mayo, Cristian Javier Díaz (31) fue acribillado con seis disparos dentro de su despensa del barrio Yohasá, de Posadas. Por el caso fueron detenidos dos jóvenes sindicados como sicarios brasileños.



En la capital provincial también fue ultimada Dora Ramírez (70), quien murió en el incendio de su casa en la chacra 105 luego de que ladrones incendiaran el lugar para ocultar el robo de varios electrodomésticos.



En la misma ciudad fallecieron Adrián Amarilla (24), atacado por varias personas en cercanías a una cancha de fútbol del barrio San Jorge, y la taxista Claudia Benítez (35), hallada muerta a golpes dentro del pozo de agua de una casa abandonada en Campo Bauer.



En San Vicente, Jorge Martínez (44) habría intentado ingresar a robar a una chacra y fue atacado a tiros por el dueño de la propiedad, en el paraje Santa Rosa.



En Garuhapé, Diego Darío Bernal fue hallado muerto en el barrio Las Miguelas, tendido sobre el cordón cuneta con una herida de arma blanca.



Mientras, Isabelino Villasanto (70) murió en el Hospital Samic de Eldorado a causa de los ataques que sufrió el 30 de abril junto a un amigo por parte de un vecino de 73 que se enojó por el ruido de la música en el barrio Obrero de Piray.



En tanto, en junio, de los siete crímenes, dos fueron en Oberá: Josías Galeano (15) -encontrado semisumergido dentro de un bañado-a pocos metros de la Comisaría Cuarta- y Alejandro Gabriel Gómez (28).



Por su parte, Aníbal Javier Denis (37) murió a golpes con una tabla tras una discusión en Dos de Mayo.Además, Fabián Darío Brunaga (41) fue apuñalado en Eldorado y Carlos Alberto Benítez (37) fue atacado por dos hombres a la noche frente a su casa del barrio Aeroclub.



Mientras, Luis Benítez (38) murió en Posadas tras recibir golpes en la cabeza. En Eldorado, Emanuel Méndez (62) fue encontrado muerto a golpes dentro de su inquilinato del barrio Eldorado V.



Segundo semestre

En julio,Gonzalo Fermín Melgarejo (22) murió de un disparo calibre 22 en la cabeza en el barrio Villa Vick, de Oberá. En la misma localidad, a fines de ese mes, Darío González (39) sufrió una puñalada desde atrás en el abdomen en el barrio San Miguel.



Mientras, José Ramos (63) fue apuñalado en el barrio San Martín de Apóstoles cuando intentaba estacionar su coche.



Ya en agosto, Gerardo Rolón (50) recibió un escopetazo calibre 16 de parte de un joven de 26 años que terminó preso en Gobernador Roca.



David Rossi (68) fue atacado por delincuentes dentro de su vivienda en Bernardo de Irigoyen. Por su parte, en 25 de Mayo, Micael Benjamín Harting (25) fue agredido en el Paraje Saltito. Fue hallado dentro de una zanja y se cree que fue ultimado con una madera.



Por otro lado, Justina Pérez Viera (76) fue atacada dentro de su vivienda en el barrio Ripiera, de Garupá, por tres jóvenes paraguayos que horas más tarde fueron detenidos.



También se registró el femicidio de Betiana Beatriz Machado (17), quien murió tras luchar por vivir 13 días en el Samic de Eldorado a causa del ataque que sufrió el 24 de julio en San Antonio por su ex pareja, Pablo Rafael Álvez (29).



Cinco crímenes

A principios de septiembre, Lorenzo Ramón Da Rosa (40) fue ultimado en Cerro Corá con más de 50 cortes de machete al ser atacado por el ex de su pareja, quien también fue atacado junto a su hijo, aunque la mujer y el chico de 14 lograron escapar.



Ese mismo mes, José Ruiz Díaz (21) fue atacado de un tiro en el cuello a las 2.30 en la esquina de avenida San Martín y calle Schultze, de Eldorado.



A su vez, Daniel Sánchez (20) recibió al menos un disparo en el pecho al ser atacado por dos vecinos en el barrio Martín Chico, de Santa Ana.



En Jardín América, el pequeño Natanael Darío Morgenstern (12) recibió un tiro en el pecho en medio de una reunión entre adolescentes.Antonio Ledesma (21) fue atacado a tiros frente a su casa en el barrio Oeste, de Campo Viera, y por este hecho hubo cuatro detenidos.



Por otra parte, en octubre, Silvio Gabriel Franco (31) fue asesinado a puñaladas y golpes a dos cuadras de su casa en el barrio San Lucas, de Posadas, atacado por una patota.



Ese mismo mes, Arnaldo José Lasch (60), colono de Picada El Salto, en 25 de Mayo, discutió con su yerno de 22 años y recibió una puñalada en el pecho.



Por último, Dora Samaniego (79) fue asesinada a tiros por esposo Ricardo Cardozo (69), quien luego se suicidó en otro sector de la casa que compartían en el barrio Yacyretá, de Posadas.



El único asesinato de noviembre fue el de Concepción Benítez Garcete (73), quien murió en el Samic de Eldorado a causa de las heridas cortantes que tuvo tras ser atacada a machetazos junto a su esposo en su casa de Paraje Aguaray Guazú, de Puerto Esperanza.



Ya en diciembre, Paulo Ignacio Rodríguez (27) murió en el Hospital Samic de Oberá tras ser atacado a puñaladas tras los festejos del partido Argentina-Holanda.



Jorge Daniel Acosta (33) también fue atacado con arma blanca, pero tras una discusión con otro mbya en la aldea Alecrín, de Pozo Azul.



Por otro lado, la paraguaya Virginia Riquelme (41)fue atacada por la espalda con un martillo en una reunión con un hombre de 84 años en el barrio Felipe II, en Wanda.



En tanto, en Oberá, Romina Cardozo (61) fue hallada muerta en una zona de malezas del barrio Mate Rojo tras estar varios días desaparecida.



Mientras, Ariel Álvarez Rodríguez (44) murió en el hospital tras recibir un corte en el cuello de parte de su sobrino Luis (27), que quedó detenido.



En Irigoyen, Carla Betina De Olivera (37) fue asesinada a tiros dentro de su coche en el barrio Provincias Unidas.



En tanto, el último hecho fue en Azara. Rosendo Portillo (20) fue encontrado sin ropa interior y con más de diez cortes en el cuerpo en el Lote 200.

Madre e hija asesinadas a tiros y un femicida que lleva 10 meses prófugo

En febrero, Débora Elizalde (23) y su madre Gabriela Agüero (39) fueron asesinadas por Sergio Kozak (33), aún prófugo.

El 2022 registró seis casos de femicidio en Misiones (cinco más que en 2021). Uno de los casos más resonantes del año en este contexto sucedió el 21 de febrero en San Antonio. Allí, un conocido comerciante, identificado como Sergio Kozak (33), mató a balazos a su novia, Débora Elizalde (23) y a la madre de la joven, Gabriela Agüero, una docente de 39 años.



El ataque ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada y alrededor de dos horas después de una primera agresión frente a una bailanta en la que se encontraron de casualidad, situada en el paraje Gramado, sobre la ruta nacional 101.



Desde ese lugar el hombre persiguió a las víctimas (que volvieron a su casa en remís junto a Rafael, uno de los hijos varones de la educadora que estaba también en el local bailable) por unos 15 kilómetros hasta el domicilio en San Antonio, al mando de su camioneta Fiat Toro. Primero el hombre intentó atropellarlas pero finalmente desenfundó un revólver calibre 38 y desde el habitáculo las ejecutó a corta distancia.



A diez meses del hecho, el femicida sigue prófugo.



Seis días después de este doble asesinato, en Posadas, Estefanía Beatriz Benítez (32) fue ultimada por su pareja debajo del puente Zaimán.

El femicida de Estefanía Benítez (32) fue detenido en el río. Foto: Marcelo Rodríguez

El agresor, paraguayo al igual que la víctima, fue detenido por la Policía gracias a la ayuda de testigos. La pareja había ingresado al país por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz a las 7.30, aunque a las 8.40, tras una llamada al sistema de emergencia 911, una persona denunció que un hombre estaba ejerciendo violencia hacia una mujer a orillas del río y además detalló que, en un momento, se había sumergido con ella, pero ésta última no había vuelto a emerger.



Los mismos testigos circunstanciales detallaron que después del violento forcejeo y posterior desaparición de la víctima, el hombre nadó en dirección a los pilares del mencionado puente.



Con intervención policial se logró la detención del femicida e instantes después, el hallazgo del cuerpo de la víctima.



Horror en Nemesio Parma

La taxista Claudia Benítez (34) fue hallada en Nemesio Parma. Foto: Natalia Guerrero

Meses después, ya el 18 de mayo, la taxista Claudia Benítez (35) fue hallada muerta dentro del pozo de agua de una casa abandonada en el Campo Bauer, cerca de Nemesio Parma. Tenía la cabeza tapada con una blusa y las manos atadas.Estaba desaparecida desde un día antes a la mañana cuando llevó a tres pasajeros a un viaje al Parque Industrial.



Por este hecho fueron detenidos su pareja y Franco Ramos, recientemente condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Marina Da Silva (19), ocurrido en diciembre de 2013.



El quinto femicidio se registró el 15 de agosto, también en San Antonio. Betiana Beatriz Machado (17) murió en el hospital luego de luchar por vivir 13 días en el Samic de Eldorado a causa del ataque que sufrió el 24 de julio por su ex pareja, Pablo Rafael Álvez (29), quien tras el ataque escapó y luego despistó con la moto.



En tanto, el último caso registrado en el año fue el de Dora Samaniego (79). La jubilada fue asesinada a tiros durante la madrugada del 20 de octubre por esposo Ricardo Cardozo (69) tras una discusión.



Este último, luego se suicidó en otro sector de la casa que compartían en el barrio Yacyretá. La hija de la mujer presenció el hecho y alertó a la Policía.