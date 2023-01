El rulo de la yerba mate estaría controlado, según relevó el Inym

martes 03 de enero de 2023 | 6:05hs.

El rulo de la yerba mate viene preocupando desde los últimos meses del 2022 a los productores de distintas zonas en Misiones. Es que con el inicio de la brotación de las plantas llegó el ataque masivo de este insecto. Pero según explicaron desde el Servicio de Extensión del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), los ataques ya pasaron. Y ahora con las hojas maduras los bichos ya no tendrán tanta incidencia en las plantas. Se acotó que además también se constató una gran presencia de enemigos naturales del insecto que lo buscan, como a sus huevos, para alimento. Ante esta situación se sugirió a los productores que no apliquen insecticidas u otros químicos que podrían dañar las plantas en este momento. Así también se pidió conciencia sobre el daño que puede hacerse a otros insectos amigos de las plantas, que las cuidan además del rulo, de otras plagas.



“Estamos recorriendo bastantes plantaciones pero evaluamos que ya pasó el ataque, lo que hay que hacer ahora lo que hay que controlar es el seguimiento de las brotaciones que están viniendo ahora. Lo que se pudo ver en los diferentes yerbales, es que el rulo está teniendo muchos enemigos naturales, por ejemplo las vaquitas de San Antonio. Se están encontrando entre 5 o 6 vaquitas por plantas, eso ayuda a controlar la expansión del psílido”, evaluó Matías Bazila, jefe del Servicio de Extensión Yerbatero del Inym.



El técnico detalló que la plaga conocida como “el rulo” se trata “en realidad de una chicharrita o psílido. El daño lo produce cuando se está formando la hoja. La hembra succiona la savia y pone una sustancia que hace enrollarse a la hoja, porque pone sus huevos ahí. Luego la hoja se va cerrando y los nuevos insectos se desarrollan dentro hasta volverse adultos. Luego salen a reproducirse y las hembras buscan otras hojas para sus nuevos nidos”, detalló.



Bazila observó luego de recorrer varias zonas y plantaciones en particular que este año el ataque se propició tanto por el clima, como por algunas acciones de los productores. “Este año estuvo bien diferenciado el ataque entre los que hicieron una cosecha temprana allá por mayo o junio. En esos casos hubo muy pocos ataques de este insecto. Ahora los que cosecharon más tarde si fue notoria la presencia”.



Sobre la presencia masiva de los insectos apuntó que hay que tener en cuenta algunos factores para los próximos años. “Una es la cosecha, la otra es la fertilidad química y física del suelo, para que la planta brote con fuerza y logre evadir el ataque del rulo. Y la otra parte que no hay que descuidar es la ambiental. Hay que tener coberturas verdes, árboles nativos porque allí viven muchos de los predadores naturales de estos insectos”, observó.



Recordó por otra parte que “este año pudimos tener más ataques porque la brotación se retrasó por los fríos que hizo en septiembre. Lo que tenemos que lograr es que cuando ya empiezan los calores de agosto y septiembre las plantas arranquen con la brotación así no hay mayores daños. Ahora igualmente se están viendo brotes limpios, entonces no hay que hacer ningún control, se gastarían químicos en vano. Y hasta se terminaría afectando a los insectos que protegen a las plantas”, enfatizó.



Bazila remarcó como consejo que los productores eviten aplicar químicos porque sería algo innecesario y hasta perjudicial para el entorno de las plantaciones. “Los productores que quieran aplicar químicos “por las dudas”, se van a equivocar y van a terminar generando un mayor desequilibrio. Ahora puede que salven algo más de brotación pero la próxima cosecha van a dejar a las plantaciones sin ningún insecto protector para varias plagas”, aconsejó.

Gobernador criticó la idea de desregulación del Inym

El gobernador Oscar Herrera Ahuad informó ayer a la prensa que desde el gobierno provincial se continúa trabajando “en las diferentes normativas que se van requiriendo, año tras año, según exigencias que llegan del mercado de la yerba mate y té” y señaló, ante la consulta periodística, que está en contra de la desregulación del precio oficial de la materia prima de la yerba mate. “Los misioneros conocemos muy bien lo que es el esquema desregulatorio”, afirmó.



Detalló además que “una desregulación de mercado sería absolutamente negativa para la actividad productiva por la que tanto hemos luchado junto a nuestros colonos. Así que en honor a ellos vamos a acompañar en todas estas cuestiones”.



Además, diferenció que “una gran conquista de la actividad yerbatera fue cuando se llamó a instalar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para ocuparse de las problemáticas de nuestros productores, si bien ahora faltan discusiones internas, como que el precio de la yerba mate se lo pueda definir en la provincia”. Con anterioridad desde la representación del gobierno provincial en el Inym también se atacó la idea de desregular la actividad, apuntando que sólo se buscaría beneficiar a unas pocas industrias yerbateras.