Boca: Equi Fernández, el primer ‘refuerzo’ para esta temporada

martes 03 de enero de 2023 | 6:01hs.

Boca arrancó el 2023 con las ilusiones renovadas y una vuelta importante en el plantel.



Ayer, en el primer entrenamineto del año, el Xeneize retomó las prácticas en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza con la presencia estelar de Ezequiel Equi Fernández, quien se había desempeñado a préstamo en Tigre la última temporada y había exhibido un gran nivel.



A primera hora el equipo llegó al predio y todos los futbolistas, a excepción de Frank Fabra (se suma hoy) fueron pesados luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



Posteriormente, Hugo Ibarra dirigió la práctica con vistas a los amistosos que se disputarán en San Juan en los próximos días.



La gran noticia la dio el volante juvenil, que fue cedido al Matador la temporada pasada, sumó muchos minutos en cancha y volvió renovado al club de La Ribera.



Si bien en Victoria buscaron retenerlo a toda costa, Ibarra expresó su deseo de contar nuevamente con él, ya que considera que puede ser una pieza importante en el círculo central.



Lo que se viene para Boca

El 7 de enero, el conjunto azul y oro se medirá con Independiente en el estadio Bicentenario de la provincia cuyana y, seis días más tarde (aún no se confirmó el horario), hará lo propio contra Everton de Chile en la misma sede.



Los partidos preparatorios corresponden a un triangular de verano.



Pero igualmente no serán los únicos desafíos para Boca en inicio del año. Una semana después deberá armar las valijas y volar hacia Abu Dhabi, donde disputará el día 20 la Supercopa Internacional ante Racing en el estadio Hazza Bin Zayed.



Ya en el final del mes con horario no definido se vendrá el debut contra Atlético Tucumán en la Bombonera por la Liga Profesional de fútbol, certamen en el que es último campeón.