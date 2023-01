Alta demanda en guarderías de mascotas por temporada de verano

martes 03 de enero de 2023 | 4:30hs.

Por las vacaciones son muchas las familias que viajan y, por distintas complicaciones, no pueden incluir en esos traslados a sus animales domésticos. Por este motivo, recurren a guarderías de mascotas en busca de dejarlos al resguardo de un buen cuidado, garantizándoles que estén estimulados junto a cuidadores y otros compañeros.



En este contexto, El Territorio relevó varios servicios de hospedaje para mascotas en Posadas. Los costos por día oscilan entre 600 a 900 pesos por día y en general las estadías más consultada son de una semana pero pueden llegar hasta un mes.



Los servicios en su mayoría no incluyen alimentos -deben ser provistos por los dueños al momento de dejar los animales- pero sí tienen actividades recreativas como juegos y paseos.



Laura Acuña, quien se dedica al rubro desde hace cuatro años, contó a este medio que entre Navidad y Año Nuevo tuvo cerca de 20 pedidos, de los cuales algunos debió derivar a otros espacios porque llegó a su límite de capacidad.



“Las temporadas altas para nosotros son las fiestas y las vacaciones hasta febrero. La gran mayoría de ingresos que tenemos son por recomendación de clientes, cobramos 650 pesos por día y por mascota. La mayoría de los perros vienen por un período de quince días”, explicó la cuidadora.



“Este año notamos que hubo mucha más demanda que el año pasado, ni hablar que en la pandemia. En nuestro caso el boca en boca hace lo suyo”, además de que por la baja de las restricciones las personas viajan más.



En el caso del hospedaje de Laura, los animales deben llevar su “valija de vacaciones” que está compuesta por “la comida particular que come, los platos y juguetes. También les recomendamos a los dueños traer mantas con olores porque las mascotas se pueden acomodar mejor en el lugar si tienen cosas que les pertenecen. Además los gatos deben asistir con cajas transportadoras para no correr riesgos”.



A estos servicios se pueden agregar baños periódicos, cuyo monto es de 1.200 pesos para perros de tamaño grande y 800 pesos para los pequeños.



En el patio los perros cuentan con rampas y juguetes para morder. Mientras que los gatos tienen rascadores para las uñas y tarimas para trepar, así como un cuarto cerrado con ventilación para que no se escapen.



En su caso, Laura también es activista por los derechos de los animales y rescata ejemplares abandonados. Parte de los ingresos que genera con la guardería los destina a la compra de insumos para poner en buen estado de salud a los animales.



Por otra parte, Elvira tiene su local ubicado en el barrio Mini City. Allí dispone de una guardería canina con disponibilidad para ocho animales.



Su cuidadora comenzó el proyecto hace 20 años y también se dedica a la peluquería canina.



“Actualmente tengo los ocho espacios ocupados, estamos a tope y en dos semanas se liberan dos lugares. En caso de que los dueños tengan dos perros pueden estar juntos en la guardería”.



La tarifa varía según el tiempo que el canino se quede en el lugar -a mayor cantidad de días es más barato-, siendo 1.200 pesos por día el valor para reservas superiores al mes.



Visitas a domicilio

En menor medida, se da la modalidad de cuidado a domicilio y sobre todo en gatos. Belén Acuña está a cargo de la guardería Ekko Mascotas y explicó “en las fiestas trabajé con tres gatitos a domicilio. En el caso de los felinos prefiero ir yo a las casas porque sacarlos de sus espacios es complicado y se estresan. Esto les sirve a los dueños porque también hay movimiento en la casa por los robos”.



A lo que agregó: “Para principios de diciembre teníamos las reservas completas para las fiestas, porque trabajamos con cupos para que sea más personalizado. En Navidad tuvimos ocho mascotas y en Año Nuevo seis”.



El servicio de cuidado cuesta 900 pesos por día en el caso de los perros y 700 pesos los gatos. Mientras que la visita a domicilio tiene un valor de 600 pesos para ambos casos.



“A nosotros nos escriben todo el tiempo, se está conociendo más esto de las guarderías, yo conozco varios emprendimientos. La demanda es muy grande”, dijo Belén.



La comunicación con los dueños es fundamental y los cuidadores están en constante contacto con los dueños, parte del trabajo es el envío de fotografías por WhatsApp para mantener informadas a las familias sobre la evolución de los animales, sobre todo en los casos en los que es la primera vez que recurren a un hospedaje.



Requisitos

Todos los hospedajes solicitan sin excepciones que las mascotas tengan el calendario de vacunación completo para no poner en peligro a sus compañeros, más aún en el caso de los cachorros quienes son más propensos a desarrollar patologías por contagios dado que su sistema inmune es débil. También los centros requieren que estén desparasitados y tengan collares para prevenir pulgas y picaduras de mosquitos.



Asimismo, en casos de largos períodos de tiempo, es aconsejable que las hembras estén castradas y que no asistan en momentos en los que están en celo.

Para agendar

Guarderías en Posadas

Taxi Perruno y Guardería, su responsable es Laura Acuña (376-5037594). Guardería Ekko, a cargo de Belén Acuña (376-4108593). Servicio de Mascotas, su cuidadora es Elvira (376-4710076). En todos los casos se debe reservar con antelación.