El último adiós de los hinchas a ‘O Rei’

martes 03 de enero de 2023 | 6:01hs.

Ayer, desde las 10, se llevó a cabo el último adiós a Pelé, tras su fallecimiento el pasado 29 de diciembre luego de perder la pelea contra el cáncer de colon.



La idea fue que ‘O Rei’ sea velado en el estadio Vila Belmiro de Santos, donde jugó casi toda su carrera, durante 24 horas y a cajón abierto para que los hinchas puedan despedirse de él.



Al lugar llegó una multitud de aficionados que hicieron fila para rendirle homenaje a Pelé en su funeral.



Antes de ser presentado al público, a Edson Arantes Do Nascimento le realizaron una tanatopraxia que prepara al cuerpo para tener una mejor apariencia, según informó el medio brasileño Lance.



Los hinchas que rindieron tributo al astro brasileño ingresaron por una de las plateas de la cancha y desandaron los corredores formados por vallas, cerca del féretro ubicado dentro de una carpa en el centro del campo de juego.



Detrás de ella, se ubicaron todos los motivos florales enviados por diferentes personalidades para homenajear al mejor futbolista brasileño de toda la historia.



Por su parte, las tribunas de la cancha fueron revestidas con grandes banderas con diferentes mensajes: “Viva el Rey”, “Pelé 82 años”, “Camisa 10 del Santos” y “El único que detiene una guerra”, en relación a la tregua originada en un conflicto civil en Nigeria por su visita en 1969.



Tras su muerte, el gobierno brasileño había decretado tres días de luto nacional.



Una vez completadas las 24 horas, el cuerpo de Pelé será trasladado en caravana al Memorial Necrópole Ecumencia, lugar elegido por el propio ex futbolista.



“Elegí este lugar por su organización, limpieza y estructura. Es un lugar que transmite paz espiritual y tranquilidad, donde la persona no se deprime, ni siquiera parece un cementerio”, declaró años atrás en una entrevista con A Tribuna.

El polémico homenaje que quiere Infatino

La Fifa hizo ayer un histórico pedido a todas las federaciones afiliadas: un estadio con el nombre del astro brasileño.



“Pelé es eterno. Sentí mucha emoción, tristeza, pero también sonrisas porque Pelé nos regaló muchas sonrisas. Pediremos que todo el mundo respete un minuto de silencio y vamos a pedir que todos los países del mundo tengan al menos un estadio con el nombre de Pelé para que los niños conozcan su importancia”, declaró Gianni Infantino, presidente de la Fifa.



La decisión de la Fifa para homenajear a Pelé será trasladada próximamente a todas las federaciones miembro (211 en todo el mundo) para mantener viva la memoria de una de las estrellas más importantes del fútbol. En la Argentina no será un pedido sencillo de cumplir debido a que los estadios tienen nombres de ídolos de cada club.