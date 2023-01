Cada vez más adultos jóvenes asisten a consultas cardiológicas

martes 03 de enero de 2023 | 6:04hs.

Aunque son varios los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar hipertensión o enfermedad coronaria, se considera también la llegada de la menopausia en las mujeres y, en el caso de los hombres, los controles de rutina a partir de los 50 años. A esto se suman otras cuestiones como la edad y la genética.



Sin embargo, cada vez son más los adultos jóvenes que asisten a consultas cardiológicas para despejar dudas sobre síntomas y prevenir problemas cardíacos.



El médico cardiólogo Julio Diego Báez se especializó en el Hospital Italiano de Córdoba y trabaja en atención ambulatoria, consultorios externos y en el área de imágenes cardiovasculares con ecodopplers y cardiología nuclear en el Instituto de Cardiología de Posadas.



En diálogo con El Territorio, se refirió al tratamiento y la calidad de vida de quienes padecen afecciones cardiológicas.





Una persona que está sana, ¿cuándo debe consultar con el cardiólogo?

Depende de la edad. En el adulto joven, hasta antes de los 50 años, los controles de rutina podría hacer con el médico clínico y que él los derive si lo considera necesario. A partir de los 50 años, sería bueno que todo el mundo se dé una vuelta por el cardiólogo para hacer un control más exhaustivo y controles regulares, puede ser cada uno o dos años, dependiendo de la persona porque puede ser un adulto sano y sin factores de riesgo, o un adulto sano pero que fuma, está pasado de peso o es sedentario. Según el factor de riesgo de la persona, se solicitan controles más seguidos o no.



¿Se perciben muchos adultos jóvenes en las consultas?

Atendemos mucha gente joven, que generalmente vienen por algún síntoma. Lo que veo es que vienen por dolor de pecho, o palpitaciones y la mayoría de los casos son más relacionados al estrés y el ritmo de vida que llevan. No obstante, la realidad es que se empiezan a ver patologías cardíacas en gente joven, como la enfermedad coronaria que aparece más precozmente.



¿Qué signos físicos están relacionados con la enfermedad coronaria?

En general, la forma de presentación de la enfermedad coronaria es con dolor en el pecho, o puede ser una sensación de opresión en el pecho que se va al brazo izquierdo.



¿Cuántas consultas atiende por día?

Atiendo alrededor de diez o doce pacientes por la mañana y otros diez por la tarde, más o menos.



¿A qué edad se empiezan a manifestar los signos de hipertensión?

Aparece a partir de los 50 años, pero hay gente que empieza con hipertensión antes. Un adulto sano, sin antecedentes de nada, debería tomarse la presión una vez al año, entre sus controles generales. Como regla general, aparece a partir de los 50, pero hay casos en los que aparece antes. En las mujeres suele aparecer a partir de la menopausia.



¿La hipertensión es crónica?

El 90% de los casos se llama hipertensión esencial, la más común, que no tiene una causa del todo establecida sino que está vinculada a la genética y a la edad, por lo que hay que medicar de manera crónica. Hay algunos casos de hipertensión secundaria, producida por otra cosa que no tiene que ver con el aparato cardiovascular como un trastorno hormonal, o una alteración en los riñones; la causa está fuera del aparato cardiovascular y al solucionar el problema de raíz, cura la hipertensión. Es la menor cantidad de casos, la mayoría es la hipertensión crónica que hay que controlar y medicar de por vida. Tiene un tratamiento de enfermedad crónica, con el cual uno normaliza las cifras de presión arterial.



¿Qué implica el tratamiento?

La mitad del tratamiento tiene que ver con la dieta y la actividad física, y la otra mitad con los fármacos. La reducción del consumo de sal y, posiblemente, bajar de peso si está excedido, realizando actividad física aeróbica, son pilares del tratamiento.



¿Qué consecuencias tiene para la calidad de vida?

La hipertensión arterial, si es diagnosticada y tratada a tiempo, uno esperaría que no le traiga problemas a la persona. Si la persona no se controla, no fue diagnosticada a tiempo, o no sigue el tratamiento, está en riesgo de tener complicaciones cardiovasculares como infarto de corazón, infarto cerebral, problemas vasculares en las piernas, insuficiencia renal, pérdida de la visión. Esas son algunas de las complicaciones que trae la hipertensión cuando no está controlada.

