Ucrania mató a 63 militares rusos en una sola ofensiva

martes 03 de enero de 2023 | 6:02hs.

Ucrania le asestó un duro golpe a Rusia en el marco de la guerra entre las dos ex repúblicas soviéticas al matar en un ataque de misiles a al menos 63 militares rusos que se aprestaban a celebrar la cena de fin de año en un campamento en la localidad de Makiivka, en el este de Ucrania, anunció hoy el ministerio ruso de defensa.



Más temprano, Ucrania había cifrado en 400 los muertos y en 300 los heridos, pero esa información no fue confirmada por Moscú.



El ejército ruso, que rara vez divulga sus bajas, nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque.



Según el vocero de la cartera de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, que no precisó fecha alguna del suceso, “cuatro misiles” golpearon “un centro de despliegue temporal” del ejército ruso en Makiivka, en la región de la provincia de Donetsk.



Medios de prensa ucranianos publicaron ayer fotos y videos del lugar donde supuestamente se encontraban los soldados rusos.



Alexander Sladkov, corresponsal de guerra del canal de televisión ruso Rossiya, informó que el ataque fue lanzado por las fuerzas de Kiev contra el “alojamiento militar” ruso en Makiivka.



El golpe a la base se lanzó a la medianoche, mientras los soldados rusos estaban en la mesa para celebrar el Año Nuevo.



El ministerio ruso precisó que se trató de un ataque con lanzacohetes Himars, un tipo de arma entregada por Estados Unidos a Ucrania y afirmó que sus fuerzas abatieron dos de los seis misiles.



“Se está prestando toda la asistencia y el apoyo a las familias y los seres queridos de los militares muertos”, agregó el funcionario.



La cifra de 400 muertos que informaron las Fuerzas Armadas de Kiev aún no fue verificada y, si bien las autoridades prorrusas en esa región ucraniana reconocieron la existencia de víctimas, no confirmaron las brindadas por Kiev, informó la cadena de noticias BBC.



Por otra parte, desde el fin de semana de Año Nuevo, Ucrania sufrió varias tandas de bombardeos rusos que dejaron al menos cinco muertos.



Kiev fue azotada ayer por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la administración militar de la ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios.



El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de una explosión en el distrito de Desnianski, donde “un hombre de 19 años fue hospitalizado”, agregó. Las autoridades informaron posteriormente que el joven fue herido por la caída de escombros.



Además, el operador de energía Ukrenergo informó que la situación del suministro eléctrico en Kiev era ahora “más complicada”. “Por eso ahora hay cortes de energía”, indicó la empresa en las redes sociales.



Los ataques rusos de Año Nuevo golpearon áreas céntricas de ciudades grandes, indicó Mijailo Podoliak, asesor del presidente Volodimir Zelenski, quien lo calificó como un cambio en la estrategia de Moscú.



“Rusia ya no tiene objetivos militares y trata de matar todos los civiles posibles y destruir instalaciones civiles”, tuiteó. “Es una guerra para matar”.