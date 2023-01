‘‘Empieza a ser tiempo de caminar más la provincia’’

martes 03 de enero de 2023 | 6:00hs.

Chango Spasiuk hizo por primera vez en suelo argentino las canciones de ‘Hielo Azul, Tierra Roja’, el laureado material que grabó en Oslo junto al guitarrista noruego Per Einar Watle y que se consagró en los Premios Gardel 2021 como Mejor Álbum de Chamamé.



Fue en el escenario porteño de Café Berlín la noche del jueves, con entradas agotadas y pródiga en aplausos. El acordeonista misionero y el artista escandinavo que proviene de la vertiente del jazz tocaron algunas de las composiciones que integran el disco registrado en el Estudio Paradiso.



Se trató de una presentación no oficial ya que esperan concretar un show en vivo con los temas de ‘Hielo Azul, Tierra Roja’ posiblemente el año próximo con la presencia de la banda completa integrada además por los músicos noruegos Steinar Raknes, Kenneth Ekornes y Anne Gravir Klykken y el percusionista argentino Marcos Villalba.



En este contexto, Spasiuk habló con El Territorio acerca de lo que fue su 2022 con la música y también de lo que traerá el tiempo venidero con el lanzamiento de ‘Eiké!’, un nuevo trabajo que se comenzará a conocer en febrero con la publicación de algunos sencillos y saldrá a la luz entero entre marzo y abril.



“‘Eiké!’ es una palabra en guaraní que quiere decir ‘Entrar en el alma’ y es un disco que empecé a grabar en el living de mi casa en plena pandemia, tiene muchos rostros, muchas texturas y ya está listo y tengo muchas ganas de compartirlo”, contó sobre este nuevo registro que tiene como invitados a artistas de distintas partes del mundo y en el que se despliegan sonoridades y matices diversos para aportar al color del chamamé del apostoleño.





Hiciste un concierto con Per Einar Watle. ¿Fue la presentación oficial de ‘Hielo Azul, Tierra Roja’?

Estoy haciendo una serie de conciertos en Buenos Aires, el del 29 de diciembre lo hicimos con Per Einar y en realidad no se trató de una presentación oficial del disco. Simplemente, él vino a pasar fin de año a la Argentina con su familia y me pareció una buena idea, como había quedado fresco las impresiones de haber tocado juntos en Noruega, y le dije “¿por qué no traes tu guitarra y hacemos un pequeño concierto en Buenos Aires?”. En el concierto no presentamos oficialmente ‘Hielo Azul’, pero tocamos algunas de las canciones del disco. Ojalá que en el 2023 podamos proyectar y que puedan venir todos los músicos de Noruega y hacer un concierto y presentar oficialmente en vivo ‘Hielo Azul, Tierra Roja’.



En tus redes anunciaste que pronto habrá novedades de ‘Eiké!’. ¿Ya tiene fecha de lanzamiento? ¿Qué podés contarnos sobre el nuevo álbum?

‘Eiké!’ es un disco que va a salir primero con un par de canciones entre febrero y marzo y el disco entero saldrá entre marzo y abril. Este es un disco que empecé a grabar en el living de mi casa en plena pandemia. Yo vengo de una tradición de grabar en estudios como el ION y no sabía trabajar en casa, no tenía ese hábito que las nuevas generaciones lo tienen totalmente incorporado; un ingeniero amigo mío me instaló un software en la computadora y me enseñó cómo se usaba. ‘Eiké!’ primero iba a ser un disco en solitario tocando el piano e improvisando con el acordeón pero me escribí y conecté con músicos admirados por mí de diferentes lugares del mundo y de la Argentina, y ellos grabaron desde sus lugares intervenciones en mis canciones. Y eso es lo que se terminó convirtiendo en ‘Eiké!’, un disco conceptual que ya está listo y tengo muchas ganas de compartir. Hay músicos de Brasil, Marruecos, Francia, Está Per Einar también, el gran arpista Sixto Corbalán, de Paraguay, Gustavo Santaolalla desde Estados Unidos, el gaitero Carlos Núñez desde Galicia, España, y desde Misiones están Juan Núñez y Sergio Tarnoski. Es un disco que tiene muchos rostros y muchas texturas, y agradezco a Alejandra Peña Gil, de Asunción del Paraguay, que tan amorosamente me ayudó a encontrar el nombre de este disco que encierra completamente el concepto.



Este año, además de tus presentaciones por el país y por Europa trajiste tu música a Misiones, ¿cómo fue ese reencuentro?

Para mí es muy bello tocar en Misiones, el respeto y la recepción de la gente, en Posadas estuve en el Festival del Litoral y lo bien que me han recibido y cómo me han considerado es algo que yo guardo como un tesoro y trato de estar a la altura de ese cariño y ese respeto. Es un vínculo que yo quiero nutrir con mis acciones y fortalecerlo y cuidarlo, me hace muy bien volver a la provincia. Ya empieza a ser tiempo de caminar un poco más la provincia con mi música, creo que es tiempo de que pueda recorrer de una manera más fluida mi tierra, que es Misiones, me encantaría tocar en las distintas localidades más allá de Posadas, es algo que está en mis proyectos y es necesario que lo haga y poder tener un encuentro con los músicos locales, no importa de qué género, pero con las pequeñas comunidades artísticas de cada una de las localidades misioneras, creo que sería un bello intercambio.



Con disco nuevo en puerta y presencia en festivales, ¿qué otras novedades proyectás para el 2023?

Quiero seguir haciendo radio, me gusta hacer mis podcast en Radio Nacional y en Radio Nacional Folklórica de la ciudad de Buenos Aires, mi programa se llama ‘Enramada’, ese es uno de mis proyectos que quiero continuar y quiero poner toda mi energía en el lanzamiento de ‘Eiké!’. Tengo pensado hacer algunos viajes para seguir tocando en escenarios no solamente de la Argentina sino de otros países, ojalá también que puedan venir los músicos noruegos y que podamos presentar ‘Hielo Azul, Tierra Roja’ con todos ellos. Y también estoy terminando de hacer un libro que es un songbook de composiciones mías escritas para piano, vengo trabajando con el maestro Matías Martino que es un gran pianista argentino que conoce muchísimo la música académica y muchísimo de la música popular y de cómo transcribir el mundo de la música popular de transmisión oral y llevarlo a la escritura. Venimos trabajando en un libro con 15 composiciones mías arregladas para piano y algunas de ellas arregladas para dos pianos.



Está todavía muy presente en el aire la alegría por el Mundial de Fútbol: ¿Sos futbolero? ¿encontrás alguna fibra en común entre la música y el fútbol?

No soy una persona muy futbolera, pero nadie puede mantenerse al margen de un evento tan popular y tan intenso como es un Mundial de Fútbol y lo disfruté mucho y lo seguí de cerca y lo celebré. Me dio mucha felicidad ver la felicidad colectiva del triunfo de la Selección y también el triunfo del esfuerzo de los jugadores, en especial de una persona como Messi. Yo no sé si en estos momentos haría un análisis de qué fibras en común hay entre la música y el fútbol… Habría que tomar los aspectos más altruistas y constructivos del fútbol, que es una expresión de la cultura también. Si lo vemos por fuera del negocio que es, tiene una fuerte conexión con las expresiones culturales, hay algo muy bello y altruista en el fútbol que es ese juego anónimo colectivo de intercambio y de celebración comunitaria, en ese sentido tiene una cierta conexión con la música, la música como un espacio de encuentro y de celebración comunitaria y que de alguna manera iguala clases, por decirlo de alguna manera.