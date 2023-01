Alberto se reunió con Lula y relanzó la relación bilateral con Brasil

martes 03 de enero de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández abogó ayer por “institucionalizar” el vínculo entre Argentina y Brasil, después de reunirse en Brasilia con el flamante mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva; apostó por relanzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y confirmó que recibirá a su par brasileño el 23 de enero en Buenos Aires para avanzar en “acciones concretas”.



“Hemos decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil con toda la fuerza que ese vínculo debe tener. Los dos estamos de acuerdo en institucionalizar ese vínculo del mejor modo”, dijo Fernández, al terminar la reunión, en conferencia de prensa en Brasilia.



El mandatario calificó el encuentro de “extraordinario” y expresó que “Brasil y Argentina son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede perturbarlo”.



El mandatario se refirió tanto al regreso de Lula como presidente de Brasil, así como a la relación entre los dos países y su rol en la integración regional.



“En lo personal, es una enorme alegría, creo que el pueblo de Brasil le ha dado a Lula la reivindicación que merecía y estoy feliz de estar acá presente y poder vivirlo”, evocó.



Fernández recordó que “en los últimos cuatro años se hizo más difícil” la relación, sin nombrar al ex presidente Jair Bolsonaro, pero destacó que, ahora, ambos mandatarios coincidieron en “la necesidad de darle a ese vínculo la trascendencia que tiene”.



El encuentro inició minutos después de las 12 en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, en Brasilia.



El mandatario argentino confirmó que recibirá a su par brasileño en Buenos Aires el 23, y un día después ambos participarán de la Celac, de la cual Fernández ejerce la presidencia pro témpore.



“Allí lo recibiré ya como presidente y esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado, ya tomando decisiones y acciones concretas”, expresó.



“Hablamos también de la región, los dos estamos convencidos de que el mundo ha cambiado, que las regiones tienen un nuevo rol para cumplir dentro de la globalización”, aseveró.



Fernández le comentó a Lula que el pasado domingo escuchó con atención su primer discurso como presidente, al que calificó de “realista”.



“Comparto el deseo de volver unir a América Latina en un espacio común. Los dos advertimos que la Celac ha venido a suplir eso, pero que no ha logrado la institucionalidad que merece”, insistió.



Sobre el rol que ocupará el presidente brasileño para la región, Fernández consideró que Lula “es un líder regional y que le va a dar un impulso a América Latina en el mundo”.



“La ausencia de Brasil en los foros internacionales fue muy evidente y es algo que no nos podemos permitir porque es un país demasiado importante en la región como para estar ausente”, dijo y aseguró que con el nuevo presidente, el país sudamericano simboliza su regreso al tablero global.



Fernández ingresó a la reunión con Lula luego de que el mandatario brasileño se reuniera con el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Bolivia, Luis Arce; y a su salida, fue el turno del jefe del ejecutivo de chileno, Gabriel Boric. En total, fueron 16 reuniones con representantes de delegaciones extranjeras.



Si bien estaba previsto que las reuniones fueran de media hora, el presidente argentino ingresó a las 12 y salió cerca de las 12.45.



En tanto, Da Silva publicó una foto en sus redes social junto a su par argentino y expresó: “Recibí a mi amigo Alberto. Retomamos el diálogo y la amistad con nuestro mayor vecino, uno de los principales socios de Brasil en mundo”.

Los 13 decretos que revierten decisiones de Bolsonaro

En el mismo día de su investidura, el presidente Lula firmó un total de 13 decretos, que preparan el terreno para una amplia revisión de muchas de las políticas impulsadas por el gobierno de Jair Bolsonaro.



Respecto a la cuestión de las armas en manos de civiles, algo que Bolsonaro había hasta incentivado, Lula suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro y ordenó que se realice un nuevo registro de todo el armamento adquirido por civiles en los últimos cuatro años.



En cuanto a la cuestión del medioambiente, determinó la reactivación del llamado Fondo Amazonía, constituido con donaciones de Alemania y Noruega para contribuir con la protección de la Amazonía y que Bolsonaro había suspendido en 2019. El fondo en cuestión cuenta actualmente con unos 600 millones de dólares.



Lula también decidió revocar un decreto dictado por Bolsonaro, en los últimos días de su mandato, según el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica.



Otro de los decretos firmados por Lula fue excluir de un plan de privatizaciones, elaborado por el gobierno de Bolsonaro, a las estatales Petrobras, Correos y Empresa Brasil de Comunicación (EBC).