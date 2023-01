Falleció Jeremiah Green, baterista de Moxdest Mouse

martes 03 de enero de 2023 | 6:00hs.

El músico estadounidense Jeremiah Green, baterista y fundador del grupo indie-rockero Modest Mouse, murió este sábado a los 45 años tras luchar contra un cáncer.



“No sé cómo aliviar esto: hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó para descansar y simplemente se desvaneció”, escribió la agrupación desde su cuenta oficial de Facebook. En otro pasaje del texto, añadieron que hay “un montón de palabras bonitas” para referirse a su compañero, pero que “ahora no es el momento” ya que “estos vendrán más tarde y de muchas personas”.



“Por favor, aprecia todo el amor que das, recibes, has dado y recibirás. Por encima de todo, Jeremías se trataba de amor. Te amamos”, escribieron.



En los últimos días, Modest Mouse había dado a conocer el estado de salud de Green, quien se encontraba batallando contra un cáncer en fase cuatro aunque la percepción era que el tratamiento parecía “ir sobre ruedas”. Green ha sido el baterista de Modest Mouse desde 1992, cuando formó la banda junto con Brock y el ex bajista Eric Judy. Dejó el grupo brevemente en 2003, pero ese mismo año regresó a la formación hasta su último disco este año.