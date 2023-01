Jeremy Renner en estado crítico tras accidente

martes 03 de enero de 2023 | 6:00hs.

El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en las películas de la factoría Marvel, se encuentra en situación “crítica aunque estable” tras sufrir un accidente quitando nieve.



“Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída”, confirmó el representante del actor a la revista Variety.



“Aproximadamente a las 9 del 1 de enero de 2023, la oficina del alguacil del condado de Washoe respondió a una lesión traumática en el área de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado. El actor debió ser trasladado en helicóptero al hospital de manera urgente este domingo 1 de enero.



”Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención”, agregó el representante. No hubo más detalles disponibles sobre el alcance de las lesiones del actor.



Según el medio The Hollywood Reporter, Renner fue el único involucrado en el accidente. Los medios locales aseguraron que el incidente tuvo lugar mientras el actor estaba usando un vehículo pesado, un quitanieves, para limpiar la nieve de los alrededores de su casa.



Si bien no se ha confirmado el lugar donde ha sufrido el accidente, la publicación recuerda que Renner, de 51 años, ha sido propietario de una casa en el condado de Washoe, en el estado de Nevada, durante varios años.



El rancho que posee sobre el lago Tahoe en las montañas de Sierra Nevada fue azotado por una tormenta de invierno en la víspera de Año Nuevo que vio a 35,000 hogares sin electricidad, según lo comunicado por The Guardian. Gran parte de los EE. UU. ha sido golpeado por la “tormenta de nieve del siglo” durante la semana pasada, con al menos 60 personas muertas en todo el país.



Jeremy Renner publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve utilizando una máquina de nieve, la cual acompañó con un texto que decía, “Tengo mucho respeto por la Madre Tierra y la Madre Naturaleza... espero perder la pelea pero siempre daré lo mejor de mí #tahoelife life #snowthrower”.



El medio Hola! comentó que el pasado diciembre el actor había compartido algunas imágenes en las que se le veía manejando las máquinas que utiliza para limpiar la nieve de su propiedad, fotos junto a las que escribió el siguiente mensaje, “Tengo mucho respecto por la madre naturaleza, espero perder la guerra pero siempre lanzo mi mejor tiro”.



Y agregó que en otras ocasiones también ha llegado a prestar su ayuda y colaboración a servicios locales como los bomberos.



Además el 12 de diciembre, el propio Renner compartió en las redes una foto de la nieve caída en la zona, con la captura, “La nevada del lago Tahoe no es ninguna broma”.



Renner ha protagonizado múltiples proyectos de la saga Marvel. Además de ser un Avenger, el actor ha actuado en numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie “Misión: Imposible”, según la revista especializada en cine.



También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una candidatura de reparto por “The Town” y otra a mejor actor por su trabajo en “The Hurt Locker”, señala Variety. Este último lo ayudó a convertirlo en un nombre familiar.