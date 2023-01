Harry sale de las sombras

martes 03 de enero de 2023 | 6:00hs.

En plena promoción de la autobiografía Spare, que saldrá a la venta el 10 de enero, el príncipe Harry ofreció una entrevista al programa “60 minutos”, en el cual volvió hablar de su inexistente relación con la familia real británica. Durante la conversación televisada, afirmó además que en Londres no tienen interés en reconciliarse con él y su esposa, la actriz Meghan Markle.



Harry señaló que su familia no había mostrado “ninguna voluntad de reconciliación” y que “le gustaría tener de vuelta” tanto a su padre como a su hermano. El duque de Sussex se sentó con Tom Bradby de ITV y Anderson Cooper de CBS News antes del lanzamiento de Spare la próxima semana.



En una aparente referencia a su familia, dijo que “sienten que es mejor mantenernos de alguna manera como los villanos” y que “no han mostrado ningún deseo de reconciliación”.



Quiero una familia, no una institución

Hablando con Bradby en un adelanto, Harry dice “nunca tuvo que ser así” antes de agregar “quiero una familia, no una institución”.



Filmado en California, donde vive ahora el duque, ITV dijo que su programa “Harry: The Interview” entrará en “profundidad y detalles sin precedentes” sobre su vida dentro y fuera de la familia real.



El hijo menor del rey Carlos III -de 38 años- también habló con la personalidad de la televisión estadounidense Cooper para su popular programa de entrevistas, “60 Minutos”.



El lema de la familia es nunca quejarse y nunca explicar

Un tráiler muestra a Cooper preguntando por qué Harry no había comunicado su malestar a su familia en privado en lugar de hacerlo público, a lo que el príncipe autoexiliado responde: “Cada vez que he tratado de hacerlo en privado hubo filtraciones y publicaciones falsas contra mí y mi esposa”. “El lema de la familia es nunca quejarse y nunca explicar”, sentenció.



“Durante los últimos seis años, nos dijeron ‘no podemos publicar una declaración para protegerte’, pero lo haces por otros miembros de la familia, llega un punto en el que el silencio es una traición”, manifestó.



El clip de ITV parece confirmar que Harry usará sus memorias para revelar detalles sobre los desacuerdos entre él y su hermano, el príncipe de Gales, de 40.



Sus declaraciones se producen después de que el duque afirmara en su documental de Netflix que William rompió la promesa que le hizo de nunca filtrar historias sobre él o informar sobre conversaciones privadas en la oficina de su padre.



Bradby, ex corresponsal real de ITV, es amigo de los Sussex y los entrevistó anteriormente para un documental sobre su gira por África en 2019. Lo conoció a Harry cuando trabajó con él en un documental sobre su trabaja humanitario Lesotho cuando el príncipe estaba en su año sabático después de dejar la universidad.



El periodista asistió a su boda de 2018 con Markle en Windsor.



Cooper se ganó la confianza de Harry a través de su postura sobre temas cercanos a su corazón, como la salud mental.



El periodista, que también es una estrella de la cadena CNN, ha hecho campaña para promover una mejor salud mental y presenta un podcast llamado “All There Is”. Ha hablado sobre la pérdida de su hermano Carter que se quitó la vida a los 23 años al caer del apartamento de la familia en el piso 14 de Manhattan en 1988.



Recientemente, “60 Minutos” presentó entrevistas exclusivas con el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron.



En su autobiografía de Harry apunta contra su hermano William, una relación que se tensó desde que los Sussex Markle anunciaron que renunciarían a sus deberes reales, podría poner fin a un posible acercamiento entre ellos. Al parecer, sobre su padre es más benevolente.



El duque de Sussex narrará la versión de los hechos en sus memorias y donará parte de las ganancias a la caridad.



El libro se publicará solo unas semanas después de que él y su esposa Meghan lanzaran su serie de Netflix que detalla su relación y separación de la familia real.



Además, surgieron rumores que Meghan también planea publicar sus propias memorias. Según una fuente, “está contemplando ser completamente sincera sobre su tiempo en el centro de atención real... y no dejar piedra sin remover”.



En 2021, la pareja firmó un contrato de cuatro libros con la editorial Penguin Random House.



Se dice que el Harry recibió un anticipo de U$S 20 millones por “Spare”, que fue escrito con JR Moehringer, un periodista ganador del premio Pulitzer que anteriormente escribió la biografía de la estrella del tenis estadounidense Andre Agassi.



Meghan ya lanzó su libro infantil “The Bench”.



El misterioso cuarto libro podría ser la autobiografía de Meghan.



Harry sigue estando en el ojo de la tormenta tras el lanzamiento de su serie documental de Netflix “Harry & Meghan”.



Una encuesta reciente realizada por YouGov en el Reino Unido, donde la mayoría apoya y consume chismes sobre la monarquía, encontró que casi la mitad de los encuestados creían que el duque de Sussex debería ser despojado de su título real.



Según la encuesta, el 44 % de las personas encuestadas cree que Harry ya no debería ser el duque de Sussex, mientras que el 32 % piensa que debería conservar su título.