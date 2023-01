Senderos con naturaleza pura se podrán disfrutar en el Parque Federal Campo San Juan

lunes 02 de enero de 2023 | 14:00hs.

A partir del 7 de enero abre sus puertas el Parque Federal Campo San Juan de Santa Ana, área protegida que cuenta con una superficie total de más de 5.000 hectáreas de la ecorregión Campos y malezales, y será administrada en conjunto entre el gobierno nacional y la provincia de Misiones.

La intendenta del parque, Gimena Martínez, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “A partir de este sábado va a estar habilitado al público, la entrada es gratuita en esta primera etapa de apertura y la idea es que puedan conocer, vamos a tener varios senderos habilitados entre los cuales va a estar el sendero al Ingenio Azucarero donde se va a ver la chimenea de los restos que quedan del año 1883 y después otros senderos hacia lo que sería el Cerro Bellavista que es el punto más alto dentro del parque y lo que sería el casco histórico con el río Paraná que es donde hay unos miradores como para poder apreciar la vista hacia Paraguay, otros caminos y otros senderos como para recorrer”.

“Se va a poder visitar de lunes a lunes de 8 a 14 que es el horario de ingreso y hasta las de 16 estará abierto al público para la salida. El camino de ingreso es de 8 kilómetros de tierra, los días de lluvia estará cerrado para mantenerlo en condiciones y se contará con sanitarios, agua para consumo, lo que no hay es probeduría ni ventas de alimentos así que hay que llevar, zapatos cómodos, ropa cómoda, sombrero, protector solar y ganas de caminar”, advirtió.

Martínez además comentó que en esta primera instancia la visita es por cuenta propia, “ya se va a iniciar el proceso del trámite para que los guías profesionales y las empresas de turismo puedan inscribirse y la idea es que la mayor cantidad de guías y empresas de turismo se inscriban y puedan trabajar y operar turísticamente dentro del parque”.

“La dificultad es media a baja, no hay pisos, una persona en silla de ruedas no va a poder hacer ciertas partes pero la mayoría es accesible, no lleva mucha dificultad física como para recorrer con senderos de 1000 metros o 600 metros. También como es zona silvestre, hay mucha fauna con serpientes, víboras por eso siempre se tiene que caminar por los senderos no metiéndose en las zonas que no están habilitadas”, finalizó.