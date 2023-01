El campo pide una “urgente intervención” del gobierno para salvar a las economías regionales

lunes 02 de enero de 2023 | 12:15hs.

En primera persona, productores agropecuarios describieron la situación crítica que atraviesan en diferentes provincias del país. Nucleados por Coninagro, una de las cuatro entidades de la mesa de enlace del campo, reflejaron lo que sucede en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco.

En un detallado informe pidieron asistencia al gobierno nacional y una rápida respuesta frente a un escenario que puede llevar al quebranto a productores. La sequía, la carga tributaria y la falta de competitividad marcan la agenda en el interior rural y solicitan que se dispongan “medidas que salven a las economías regionales”.

El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, pidió que las autoridades nacionales tomen nota de lo que sucede en el interior productivo. “El efecto de las inclemencias climáticas en los pueblos rurales significa que a menor producción son menos ingresos para sus economías, afectando el comercio y los servicios”, expresó.

Con fuerte tono afirmó: “La grave situación actual merece un planteo de políticas activas del sector, tipo de cambio, financiamiento, leyes y asistencia financiera. Con la emergencia agropecuaria no alcanza, el productor cooperativo no puede avanzar. Las pérdidas son significativas y entendemos la situación, pero hay que observar lo que viene y tomar decisiones políticas que generen previsibilidad al productor agropecuario. Además esta grave situación en los pueblos de las diferentes economías regionales se derrama e impacta en una baja de consumo en esas localidades, con menos comercialización, transporte y un freno general en la economía”.

Corrientes y Misiones: dos regiones en peligro

Desde Corrientes, Nicolás Carlino relató: “Hace tres años, por el tema agua, las plantaciones de cítricos no logran recuperarse. Ese daño se acentúa en la producción y en enfermedades en las plantas lo que reduce volumen. En caso de persistir la seca, la situación preocupa y es grave, porque perjudica la producción del próximo año. La falta de competitividad con respecto a otros jugadores en el plano de las exportaciones. Las plantaciones citrícolas están desfinanciadas y con un panorama interno complejo”.

Manfredo Seifert alertó que “Misiones sufre los mismos problemas que el resto de las economías por el manipuleo discrecional del tipo de cambio y la carga tributaria que nos hace perder competitividad, mercados y oportunidades comerciales, dejando como resultado menos trabajo, menos actividad productiva y más pobreza”.

“En lo particular, la productividad estuvo muy comprometida por el aspecto climático, con tres años consecutivos de déficit hídrico. Llegó al desabastecimiento de almidón de mandioca en el mercado y se pronostica un panorama aún más grave para el próximo año. La pérdida de capital al productor fue incalculable. La actividad forestal quizás sea la que está en peores condiciones para los productores primarios, porque no tienen donde ubicar su producción, no hay inversiones industriales, existe un 50% de la capacidad industrial ociosa, los mercados cada día se restringen más y al productor con este escenario no les queda otra que abandonar la actividad. Lamentablemente, se pronostica un 2023 oscuro con más descapitalización”, aseveró el consejero de Coninagro en Misiones.

La situación de la yerba mate sigue siendo similar al año anterior con menos producción. Las plantas están muy afectadas por el estrés que sufrieron luego de los incendios de comienzo de año y la sequía.

“Estamos ahora en un período de sequía con regímenes bajos de humedad en el suelo. En caso de seguir este clima complica aún más la situación. En el tema comercial, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) está pidiendo a la Secretaría de Agricultura un incremento de las estampillas de 160%, un tema complejo para trabajar que tiene que seguro absorber la cadena y con todo el sistema cooperativo en contra de este aumento”, argumentó Orlando Stvass, consejero de Coninagro en Corrientes.