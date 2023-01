Lula se comprometió a “hacer de nuevo un Brasil de todos y para todos”

lunes 02 de enero de 2023 | 6:05hs.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró al asumir su tercer mandato que su gestión deberá “reconstruir el país” tras el “proceso de destrucción nacional” que ejecutó su antecesor, Jair Bolsonaro, defendió a la democracia como la gran victoriosa en las elecciones e hizo un diagnóstico “aterrador” sobre la herencia recibida en términos de políticas públicas.



En su discurso de investidura, Lula enfatizó que su prioridad en política externa será Latinoamérica, el Mercosur, la Unasur, los Brics y una relación “activa y altiva” con sus principales socios comerciales extrarregionales, como China, Estados Unidos y la Unión Europea.



En la alocución en la Cámara de Diputados ante la Asamblea Legislativa e invitados extranjeros, entre ellos el presidente argentino, Alberto Fernández, Lula aseguró que “el legado recibido es aterrador” debido a la destrucción de las políticas públicas y sobre todo el modelo económico aplicado con el regreso del hambre.



“Dilapidaron empresas estatales y bancos públicos; se entregó el patrimonio nacional. Los recursos del país fueron saqueados para satisfacer la estupidez de los rentistas y accionistas privados de las empresas públicas. Es sobre estas terribles ruinas que asumo el compromiso, junto con el pueblo brasileño, de reconstruir el país y hacer de nuevo un Brasil de todos y para todos”, aseguró el líder del PT, expresidente entre 2003 y 2010.



Dos modelos

Y continuó: “Tener que repetir hoy este compromiso ante el avance de la miseria y el retorno del hambre que habíamos superado es el síntoma más grave de la devastación que se impuso al país en los últimos años”, afirmó.



A pesar de las críticas a su antecesor Bolsonaro, el presidente afirmó que no adoptaría un “ánimo de venganza” frente al bolsonarismo sino aplicar la ley con amplio derecho de defensa.



Lula acusó al gobierno de Bolsonaro de haber cometido un “genocidio” con el “oscurantismo y el negacionismo” aplicado en las políticas de salud para enfrentar la pandemia, que dejó casi 700.000 muertos.



Y sostuvo que la campaña electoral mostró dos proyectos de país y un contraste entre democracia y dictadura y recordó el clima político de los años 80 tras el fin de la dictadura.



“Bajo los vientos de la redemocratización, dijimos: ¡Dictadura Nunca Más! Hoy, después del terrible desafío que hemos superado, debemos decir: ¡Democracia para Siempre!”, afirmó.



El presidente convocó asimismo a luchar contra la ley del techo del gasto público y “poner nuevamente en funcionamiento la rueda de la economía, incentivando el consumo interno, buscando una reforma laboral para proteger a los trabajadores cuentapropistas y la reindustrialización basada en el desarrollo de la ciencia y tecnología”.



Lula puso como motores de este modelo industrial al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la estatal Petrobras, además de recuperar la política de medioambiente con Brasil como núcleo internacional de la lucha contra el cambio climático.



“Ninguna nación se ha levantado ni puede levantarse sobre la miseria de su pueblo”.



“Los derechos e intereses de la población, el fortalecimiento de la democracia y la recuperación de la soberanía nacional serán los pilares de nuestro gobierno”, aseguró en su discurso.



Prometió reactivar los sistemas de transparencia gubernamental y anunció que revocará los decretos que permitieron el acceso de armas y municiones a miles de personas. “No necesitamos armas sino educación, libros y cutura”.



Deuda histórica

Lula dijo que su gobierno buscará reparar la deuda histórica con los pueblos indígenas para proteger su territorio de las actividades predatorias sobre todo en la región amazónica y citó la creación del primer Ministerio de Pueblos Originarios.



La sesión estuvo precedida por el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, quien antes de comenzar pidió un minuto de silencio por la muerte de Pelé, mayor astro del fútbol brasileño, y del papa emérito Benedicto XVI, quienes fallecieron el jueves 29 de diciembre y el sábado 31, respectivamente.



Lula llegó al Congreso para jurar como presidente por tercera vez con una lapicera que un seguidor le regaló en la campaña de 1989 en Piauí, estado más pobre del país, cuando se presentó por primera vez a la presidencia. Lula contó que no encontró la lapicera cuando asumió en 2003 y 2007, pero sí la recuperó para 2022.



Banda presidencial

Lula recibió ayer la banda presidencial de manos de una mujer afrodescendiente y rodeado por representantes de etnias y minorías sociales, ya que el saliente Bolsonaro viajó el viernes a Estados Unidos para evitar esta ceremonia y el vicepresidente saliente, Hamilton Mourao, se negó a suplirlo en el traspaso del mando.



El fundador del PT recibió la banda en lo alto de las escalinatas de acceso al presidencial Palacio del Planalto y, tras ser investido con los atributos del mando, se tomó de las manos con su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y sus respectivas esposas, para levantarlas en saludo a la multitud que siguió la ceremonia desde la explanada del edificio.

Alberto tendrá hoy una breve reunión con Lula

Los presidentes de Brasil y de la Argentina, Luiz Inácio Lula Da Silva y Alberto Fernández, mantendrán hoy una reunión bilateral en la capital del vecino país. Lo informó ayer



el canciller argentino, Santiago Cafiero, quien a la vez confirmó la visita oficial de Lula a la Argentina para fines de enero. “Mañana (por hoy) va a realizarse una reunión breve entre Lula y Alberto Fernández”, dijo Cafiero en la embajada argentina en Brasil, informó la Cancillería. Según voceros, el encuentro se realizará a las 10 en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, en Brasilia. Cafiero sostuvo además que “el 24 de enero tenemos la cumbre de la



Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual Fernández ejerce la presidencia pro témpore) y Lula quiso que ese sea su primer viaje internacional”.

La presidencia 39 de la historia republicana de Brasil

Lula asumió su tercer mandato rodeado de miles de personas en Brasilia. Foto: AP

A los 77 años, Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió ayer en el presidente número 39 de Brasil y batió el récord de tener un tercer mandato, tras haber gobernado entre 2003 y 2010, siempre fruto de elecciones libres, en una historia republicana iniciada en 1889 con el fin del Imperio y que tuvo etapas de fraude, de revoluciones y golpes, el último en 1964, que instaló una dictadura militar por 21 años.



La historia republicana de Brasil se inicia en 1889, un año después del cese oficial de la esclavitud para ponerle fin al Imperio con un golpe contra el monarca Dom Pedro II dado en Río de Janeiro por el mariscal Deodoro Da Fonseca, considerado el primer presidente del país.



Brasil tuvo su primera constitución republicana en 1891, que instaló un fraude tolerado entre las elites agrícolas de Río de Janeiro y San Pablo, llamada la política del café con leche, en un período que termina en 1930 con el golpe del caudillo nacionalista Getulio Vargas.



Vargas se instaló en el poder hasta 1945 con un régimen que alteró la incorporación de leyes sociales y laborales con un régimen autoritario conocido como el Estado Novo.



En 1950 fue elegido democráticamente para consolidar su proyecto industrializador y petrolero, inaugurando un período de leyes sociales y laborales que culmina con su suicidio en 1954, que evitó un golpe de Estado, tras lo cual fue elegido Juscelino Kubitschek, un desarrollista que creó Brasilia y cambió la capital para impulsar la economía del entonces inhóspito interior.



El golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 instaló una dictadura de 21 años y derrocó al presidente constitucional Joao Goulart, que murió en Corrientes, Argentina, exiliado en 1976, un deceso que fue investigado como un posible envenenamiento en el marco del Plan Cóndor.



En la fase moderna, con la sexta república surgida de la Constitución de 1988 tras el fin de la dictadura militar, Brasil ha vivido dos juicios políticos con impeachments: en 1992 fue destituido Fernando Collor de Mello y en 2016 Dilma Rousseff.



El fin de la dictadura fue en 1985, pero el presidente José Sarney asumió porque había muerto su compañero de fórmula y mandatario electo Tancredo Neves. Neves-Sarney se impuso en una elección indirecta del Congreso, dando inicio al período de transición para que la primera elección directa ocurra en 1989, con Collor venciendo a Lula.



Apenas tres presidentes lograron la reelección: Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), Lula (2003-2010 y Rousseff (2011-2016). Bolsonaro fue el primer presidente en funciones que fracasó en ser reelecto.

Lula se emocionó hasta las lágrimas al hablar de “la desigualdad” en su país. Foto: AP

En pocas líneas

Bolsonaristas reclamaron una “intervención militar”

Desde la derrota electoral de Bolsonaro, seguidores del líder ultraderechista instalaron un campamento frente al cuartel general del Ejército en Brasilia. En las últimas horas, reavivaron sus reclamos ante las Fuerzas Armadas de una “intervención militar” para evitar que Lula da Silva asuma como el nuevo presidente de Brasil, cosa que finalmente no sucedió.

El renacer de la relación entre Argentina y Brasil

El embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, anticipó el inicio de “una etapa formidable de integración” con el gigante regional. Lula, asegura, “está convencido de que juntos, los

dos países somos más fuertes”. Descartó un proyecto para instituir una moneda única del Mercosur, aunque valoró el sistema de intercambio comercial con las monedas de ambos países.

Un detenido con un cuchillo y explosivos en acto de Lula

Un hombre en posesión de un cuchillo y explosivos fue bloqueado en Brasilia por la policía militar en la entrada del área en la que se desarrolló la ceremonia de toma de posesión de Lula da Silva. ”El hombre venía de Río de Janeiro para participar del evento y durante una revisión fueron encontrados fuegos de artificio y un cuchillo”, aseguró la policía.

Seguidores de Lula hablaron de “redención” del líder

Después de cuatro años de contener la respiración, los seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva recuperaron nuevamente las calles de Brasil y cerca de 300.000 estuvieron presentes ayer en Brasilia para verlo asumir por tercera vez, en una jornada que para algunos de los que se trasladaron a la capital brasileña fue el día de la “redención” del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

“Amanece un nuevo día en la América del Sur”

Distanciada de Alberto Fernández, Cristina Kirchner no viajó a Brasil para la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, ayer tuiteó enfáticamente a su favor: “Amanece un nuevo día en la América del Sur. Fuerza Lula! Fuerza Brasil!”, dijo la vicepresidenta a través de su cuenta oficial de Twitter, cuando habían pasado dos horas del comienzo de las actuaciones oficiales para la toma de mando.



Cristina Kirchner festejó la asunción de Lula como un triunfo a su favor en la región. Y es que el nuevo mandatario brasileño atravesó varias causas en la Justicia e incluso estuvo preso, pero finalmente fue sobreseído, e incluso pudo presentarse para ser candidato, y ganar la elección, este año. Representa un caso de reivindicación y de alguna forma funciona como el espejo de las pretensiones que tiene la vicepresidenta a nivel local, en tanto se compara con el líder político de izquierda latinoamericano.



De hecho, Lula hizo referencia a ese tipo de situaciones durante su discurso de toma de mando. “Bajo los vientos de la redemocratización decíamos: ¡dictadura nunca más! Hoy, tras el terrible reto que hemos superado, debemos decir: ¡democracia para siempre!”, aseguró el mandatario. Además, adelantó que firmará medidas de reorganización de las estructuras del Poder Ejecutivo “para que el gobierno vuelva a funcionar de forma racional, republicana y democrática”.



Mientras Cristina tuiteaba, Lula celebraba en su discurso de asunción la “victoria de la democracia” que le permitió ganar las elecciones de octubre a pesar de las “amenazas” de la ultraderecha, vinculada al ahora ex mandatario Jair Bolsonaro, que aún no aceptó su triunfo. “Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña”, declaró Lula ante el Parlamento.

Lula inició su tercer mandato