lunes 02 de enero de 2023 | 6:05hs.

Mientras Argentina avanzaba en la Copa del Mundo de Qatar, Guaraní hacía lo propio en el torneo Regional. La Franja eliminó en los cuartos de final de la región Litoral Norte a La Picada y, antes del receso por las fiestas, ya sabía que el regreso a la actividad sería ante Sol de América, un viejo conocido.



El conjunto de Villa Sarita viene de derrotar a los formoseños en las finales de la región Litoral Norte de 2019 y 2022, que significaron el paso previo a un ascenso que nunca llegó. Ese es el gran objetivo desde hace cinco años para los posadeños: volver al torneo Federal A.



A Guaraní le quedan cinco encuentros para cumplir ese sueño. El primer escalón será superar la serie ante Sol de América, que comenzará el próximo fin de semana en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.



“Conozco a Sol de América, me tocó jugar contra ellos. Siempre se los nombra y es con Guaraní uno de los referentes en la región. Tranquilamente podría ser una final”, avisó Franco Sosa, quien asumió en la Franja tras la destitución de Carlos Marczuk.



“Siempre intentan jugar. (Mariano) Mendoza es el que más intenta y a veces quedan expuestos en las contras. Les pasó con Resistencia Central”, analizó el entrenador franjeado.



El DT de los misioneros aseguró que vio varios videos de los formoseños y que buscó detalles que le permitan planificar el partido aunque aclaró que “a veces en estas instancias los equipos no quieren jugar tanto”.



“Hay que saber leer rápido el partido”, comentó y agregó que “ganar en casa te hace más fuerte. Son 180 minutos y valen todos. Pensamos en el partido de local, pero sabemos que hay otros 90 minutos allá”.



Eso será clave para las ilusiones de Guaraní y el equipo tiene varios jugadores con experiencia, aunque del otro lado también habrá futbolistas que saben lo que significa jugar un mano a mano caliente.



“Hay jugadores para otra categoría, pero hay muchos condimentos en un torneo así. Todos son muy profesionales, pero no solamente por eso vamos a pelear el ascenso. Tenemos que seguir trabajando”, indicó Sosa.



Por otro lado, Sosa lamentó la baja de Cristian Barinaga, ídolo del club y referente del plantel. “Fue una lástima lo de Cristian, que lo perdimos para todo el torneo. Hablé con él por el tema de su lesión y ojalá pueda volver a jugar”, expresó el DT, que piensa y planifica la serie ante Sol de América, el primer paso para la Franja en este 2023 que recién empezó.