Vecino salvó a una pareja de ancianos de un incendio

lunes 02 de enero de 2023 | 6:03hs.

Minutos después de las 18 del sábado, el fuego destruyó por completo una vivienda en el barrio Nueva Cecilia, de Candelaria, cuyos propietarios son una pareja de ancianos.



Vecinos de los damnificados se mostraron indignados porque, según indicaron a El Territorio, se cansaron “de llamar a los bomberos voluntarios”, que “no llegaron”. Fueron los vecinos junto a policías quienes con tachos lograron impedir que el fuego se expandiera hacia otras casas que están muy cercanas unas de otras.



Rocío Dos Santos, una de las personas que ayudó, dijo: “Es una vergüenza que por segunda vez en poco tiempo y por falta de chofer, según nos dijeron, los bomberos voluntarios no asistan a auxiliar a una familia que de milagro se salvó porque un vecino se metió dentro de la casa con fuego para sacar a los viejitos que viven ahí”.



“Llegó la ambulancia, la policía y los bomberos llegaron cuando se quemó todo. Creo que es indignante”, apuntó y recordó que “hace poco se quemó otra casa en otro barrio y pasó lo mismo, los que accionaron fueron los vecinos y los bomberos llegaron cuando ya no había nada que hacer, y se perdieron tres vidas en aquel momento”.



“Esas cosas no pueden pasar, es increíble que no solucionen el tema del chofer”, dijo la vecina quien fue aplaudida por una gran cantidad de vecinos que se acercaron a colaborar.



Héroe

Ramón Da Silva, quien arriesgó su vida para sacar a los ancianos del interior de la casa, contó que “estaba preparando mi mate cuando vi el humo, corrí y vi que se estaba prendiendo fuego la casa. Entré sin pensar más que en sacar a las personas de adentro, fue un momento difícil porque el señor no quería ayuda, quería salvar sus cosas. Le saco a la señora y el hombre volvió a ingresar mientras las llamas iban avanzando. Con fuerza lo tomé con mis brazos y lo volví a sacar”.



“El calor era infernal y el humo me ahogaba, recién cuando lo pongo a salvo el fuego salió por la puerta. De milagro logré salvarlos a ellos y a mí mismo”, admitió, aunque se quejó de que “los bomberos no habían llegado a tiempo, sino recién cuando se quemó todo”.



La vivienda se quemó por completo y los propietarios fueron llevados por la ambulancia al hospital local para ser examinados ya que estaban muy exaltados en razón de que se quedaron con lo puesto.