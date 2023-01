Came prioriza la baja de costos a economías regionales

lunes 02 de enero de 2023 | 6:04hs.

Pablo Vernengo, director de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en diálogo con El Territorio explicó que desde la entidad empresaria no consideraron viable tener varios tipos de cambio para los productos argetinos que lo requieran para exportar. Explicó que así habría más confusión en la gran cantidad de aranceles que deben regularse para poder exportar desde la Argentina. Pero recordó que desde Came propusieron con insistencia la necesidad de que se reconozcan menores costos productivos, para hacer más competitivos a la producción nacional desde las diferentes provincias.



“Sobre el tema de un tipo de cambio diferencial para las economías regionales, ya desde Came habíamos anticipado que es inaplicable. Porque hay 8.500 posiciones arancelarias donde algunas tributan un 12 por ciento, caso del tabaco, cáscara deshidratada de limón, hay otras que tienen un 9%, otras que tributan 6,5%, algunas pagan por debajo de 5% y sólo hay 960 posiciones arancelarias que tributan cero. Es realmente descomunal hacer diferencias entre cada situación y. además, ¿cómo le daríamos el beneficio a las que tributan cero? Es muy complicado de por sí", analizó.



Recordó por otra parte que “desde Came lo que solicitamos es una mejor distribución de los costos operativos en lo que hace a nuestros costos estructurales para producir. Como productores agropecuarios pymes necesitamos que se nos bajen los aportes ya sea en el aspecto laboral a través de una disminución de cargas laborales, o a través del mínimo no imponible. En algún momento se tuvo. Una manera de devolución sería la baja de alícuota del IVA para electrodependientes o gasíferos según corresponda, ya que el costo de energía es altamente incidente en la estructura de costos de las empresas”.



También apuntó: “Pedimos que haya una cuenta única tributaria como finalidad de que la pyme no tenga que salir a financiarse dentro de un mercado, costosísimo, esos serían nuestros tres lineamientos”.



Sobre el impacto del clima para las pymes agropecuarias, consideró que debe facilitarse la reserva de fondos para una rápida ayuda.



“El año que pasó tuvo adversidades climáticas muy fuertes, las sintieron en Misiones, Corrientes perdió mucho por los incendios, por suerte no se perdieron rendimientos de la yerba mate. Ahora una granizada golpeó mucho al tabaco. Por estas cosas necesitamos que haya dinero disponible para llegar en tiempo y en forma al pequeño productor que no tiene espalda para mantenerse en el sistema. Lo que no queremos es perder productores”, sostuvo.



Vernengo recordó que desde Came trabajaron y propusieron tanto al gobierno nacional como a la Comisión de Agricultura de Diputados y Senadores.



Así también junto a otras entidades empresarias para poder tener una ley de asistencia pyme sostenible por muchos años. “La finalidad que perseguimos es tener un régimen de Ley con una visión a largo plazo. Trabajar con metas de por lo menos 15 años”, comentó.



Por otra parte, al referirse a la idea de federalismo para avanzar sobre los problemas de cada región, consideró que se conocen las regiones, pero falta decisión para avanzar en soluciones.



“Tenemos funcionarios que conocen lo que son las diferentes producciones, pero cuando tenemos que ir a los hechos no se legisla en favor de ello. Todos hablamos de federalismo que es necesario para ampliar el trabajo en el interior profundo, generar fuentes de trabajo para descomprimir lo que es el Amba hoy. Pero en realidad, si hay acciones en concreto no las veo ni para poder contener a los jóvenes”.



El directivo reconoció por otro lado la organización de algunas provincias para amplificar reclamos y avanzar en obras de ingeniería clave para bajar asimetrías con las grandes provincias.



“El Norte Grande donde Came también participa, es como bloque de gobernadores que integra las diez provincias. Es una realidad, hace demanda conjuntas, pero bueno creo que eso se va visualizar en mayores obras de infraestructura, cómo por ejemplo la llegada del gas. Es un buen instrumento para trabajar en bloque”, analizó.



En su reciente balance anual Came destacó el impacto de las economías regionales en la generación de empleos del país.



“Las economías regionales, quienes representamos el 63% de los productores nacionales y damos trabajo en forma directa a más de 625.000 jornaleros, exportamos por 7.600 millones de dólares y atendemos diariamente la demanda doméstica de frutas y verduras, huevo, pollo, leche, té, yerba, algodón, aceitunas, vino, maderas, por citar algunos productos. Esperamos poder tener mercados más transparentes, no seguir perdiendo productores año tras año y, sobre todo, que este 2023 nos permita hacer lo que mejor sabemos: producir, concluyeron en su trabajo”.