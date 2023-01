Estafas comunes en WhatsApp en 2022 y que siguen vigentes

lunes 02 de enero de 2023 | 6:00hs.

Durante el 2022, en Latinoamérica hubo 137.000 millones de intentos de ciberataques según Fortinet, siendo Perú, México y Brasil los países en los que el phishing (engaño a los usuarios) fue la modalidad más usada y la que prevalece en WhatsApp con un mensaje falso o suplantando a alguien o a una marca.



El año pasado, la aplicación de mensajería fue usada por los ciberdelincuentes para hacer ofertas de trabajo que no existían, peticiones de dinero desde cuentas falsas e intentos de robar el código de verificación de los usuarios. Casos que deben servir de alerta y aprendizaje para todos los que usen la plataforma, ya que estas prácticas no van a parar y por el contrario evolucionarán a nuevos formatos para que el engaño sea mucho menos evidente. Así que aquí un resumen de los métodos más usados en 2022 para tenerlos presentes y no caer en ellos en este 2023.



Falso sistema de soporte

Obtener el código de verificación de una cuenta es uno de los objetivos más repetidos. Tener esa combinación de números le permitirá al delincuente acceder a la cuenta de una persona, ya que es una clave única por usuario y permite abrir el perfil desde otro dispositivo.



Así que un método fue enviar un mensaje a las personas asegurando ser el sistema de soporte de WhatsApp y avisando de un inicio de sesión desde un iPhone 7. En el mensaje le pedían al usuario responder si había sido él o no, en caso de haber una negativa insistían hasta el punto de amenazar con bloquear el perfil.



SMS de engaño

Aunque este intento de robo no es propiamente dentro de la plataforma, si la usa como excusa, porque envía a la persona un mensaje de texto con un falso código de confirmación acompañado de un enlace, que es la verdadera trampa.



Lo que quieren los ciberdelincuentes es que la víctima ingrese a ese link para que allí se descargue un malware al teléfono y realizar otro tipo de ataque. En caso de recibir ese mensaje es importante corroborar si alguien más está intentando acceder a la cuenta.



Ofertas de trabajo y sorteos

Esta estafa se repitió varias veces. Usando el nombre de empresas reconocidas, los delincuentes enviaban mensajes a los usuarios a través de WhatsApp avisando de una oferta de empleo desde casa, con un pago alto y por pocas horas.



La trampa estaba en ingresar al link desde donde supuestamente se hacía el proceso de vinculación a la compañía, pero en realidad era la entrada a la descarga de virus que afectan el teléfono o la oportunidad de tomar datos personales con formularios falsos.



La modalidad se repitió con mensajes sobre sorteos en los que la víctima había ganado un premio o donde podía participar, así como ofertas falsas sobre un versión premium de WhatsApp que promete funciones nuevas. Siempre hay que desconfiar de este tipo de ofertas extraordinarias y demasiado grandes como para que sean reales.



Un falso contacto

El robo de cuentas es para seguir atacando a más usuarios, ya que al tomar un perfil también tienen acceso a sus contactos y conversaciones, lo que da más confianza a la víctima para entregar información.



En este tipo de situaciones la mejor forma de comprobar que sí se trata de alguien conocido es llamando directamente al celular o hablando con un tercero que confirme la situación.

La aplicación streaming Prime Video podría tener un cambio significativo pronto, ya que Andy Jassy, CEO de Amazon, habría planteado la idea de emitir eventos deportivos en vivo, como una nueva opción para los usuarios. “Amazon Sports” sería el nombre y únicamente se está hablando de algunas opciones de contenido. La nueva plataforma también tendría una diferencia respecto a la plataforma principal de Amazon, y es que debido a que el contenido deportivo requiere el pago de derechos de transmisión, ya sea de equipos o de ligas enteras, podría existir un precio de suscripción adicional para el usuario.