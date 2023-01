Lali Espósito disfruta con amigos en Punta del Este

lunes 02 de enero de 2023 | 6:00hs.

El 2022 fue un año de lo más productivo a nivel laboral para Lali Espósito. Además del Disciplina tour con el que recorrió todo el país, algunas ciudades de Latinoamérica, España y hasta Israel, la actriz grabó de la segunda temporada de Sky Rojo, fue jurado en La Voz Argentina, participó como columnista en El Hormiguero y se dio el lujo de protagonizar y producir la serie El fin del Amor. Pero, como si todo esto fuera poco, cuando la selección nacional llegó a la final del Mundial de Qatar, fue convocada para cantar el Himno en la previa del partido con Francia que consagró campeón del mundo el equipo capitaneado por Lionel Messi.



Así las cosas, cargada de emociones, la artista decidió tomarse unos días de descanso en Punta del Este, dónde se mostró disfrutando de la playa con un grupo de amigos. Lali suele pasar sus jornadas en la pileta de la chacra donde está alojada. Pero, por momentos, baja hasta una zona poco concurrida por los turistas para poder tomar sol sobre la arena y meterse en el mar, siempre en compañía de su infaltable mate.



A su regreso a la Argentina después de que el país entero festejara la tercera estrella mundialista, Lali tuvo que afrontar una polémica desatada en torno a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, en las que se podía ver a un joven que se apoyaba a ella en medio de los penales de la final del campeonato y que fue señalado por sus fanáticos por lo que parecía ser un acto de “acoso”.



Luego del partido, al ser consultada, la cantante había hablado sobre el acoso en general, sin referirse a la situación vivida en el estadio: “Mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente también les pasa. Acá lo que sucede es que yo soy conocida, entonces llama la atención el hecho”, expuso. Y se mostró muy crítica: “Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no solo lo que le hacen a una Lali Espósito en un video viral”.



Sin embargo el chico en cuestión explicó lo acontecido “Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video”, le escribió.



Y continuó: “Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí”. Frente a esto y tras ser consultada por Ángel de Brito, la cantante señaló: “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”. Y dio por cerrado el tema.